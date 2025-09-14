Beim FV Illertissen steht die Null

Das Spiel bei der DJK Vilzing hatte aus der Sicht des FV Illertissen zwei positive Aspekte: Erstens klappte es nach zuvor drei Niederlagen nacheinander wieder mit einem Dreier, außerdem blieb der FVI durch den 1:0-Sieg erstmals in dieser Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga ohne Gegentor.

Trainer Holger Bachthaler hatte im Vergleich zur Vorwoche drei Änderungen vorgenommen. Für Daniel Hausmann (verletzt), Eduard Heckmann und Tobias Rühle rückten Denis Milic, Clayton Irigoyen und Peter Reinhardt in die Mannschaft. Die neu formierte Abwehr hatte zu Beginn Probleme und konnte von Glück sagen, dass die Gastgeber in der Anfangsphase nicht in Führung gingen. So war in der 7. Minute der Vilzinger Angreifer Benedikt Fischer entwischt und Torhüter Michel Witte konnte gerade noch mit dem Fuß retten. Wenig später traf Alexis Fambo am Fünfmeter den Ball nicht richtig (10.). Doch dann ergriffen die Illertisser selbst die Initiative. Da die Gastgeber meist sehr hoch attackierten, ergaben sich Räume und das nutzte der FVI fast mit dem Pausenpfiff zum Führungstreffer. Denis Milic eroberte am gegnerischen Strafraum den Ball, Marco Hingerl leitete seinen Querpass auf Milos Cocic weiter, der aus spitzem Winkel flach ins lange Eck zum 0:1 traf (45.).

Nach der Pause drängte Vilzing auf den Ausgleich und der FVI hatte im Defensivbereich jede Menge zu tun. Die Gäste ließen aber wenig zu, sie hatten allerdings auch Probleme, sich zu lösen. In der 68. Minute gelang das einmal doch. Yannick Glessing wurde auf die Reise geschickt, er scheiterte jedoch am Fuß des Vilzinger Torhüters Fabian Eutinger. Im direkten Gegenzug hatten die Illertisser Glück, dass der Ball bei einem Gewaltschuss von Simon Sedlaczek an der Latte landete. Zu einer weiteren Chance kamen die Hausherren jedoch erst in der Nachspielzeit. Torhüter Witte stand bei einem Volleyschuss von Nik Leipold goldrichtig.

„Das Spiel war fußballerisch nicht schön“, sagte auch FVI- Trainer Holger Bachthaler: „Aber für uns stand im Vordergrund, möglichst drei Punkte mitzunehmen. Das haben wir erreicht und deswegen sind wir sehr zufrieden. Wir gingen zum richtigen Zeitpunkt in Führung und haben hinten alles wegverteidigt. Wir haben aber schon noch viel Arbeit vor uns.“

FV Illertissen: Witte – Gölz, Reinhardt (46. Rühle, 88. Pfaumann), Neuberger, Kopf – Irigoyen, Embaye (62. Ekinci), Hingerl, Cocic –Glessing (90+2 Gerstmayer), Milic (84. Muth).