Beim TSV Buch bemüht man sich um Coolness im Abstiegskampf

Sorgenfrei sind beide Vereine nicht, auch wenn ihre Probleme unterschiedlicher Natur sind. Der TSV Buch belegt in der württembergischen Fußball-Landesliga einen direkten Abstiegsplatz, Türkspor Neu-Ulm muss den Schock zweier gravierender Verletzungen verdauen.

TSV Buch spielt in Obenhausen gegen Ehingen

„Wir wollen natürlich nicht absteigen“, verspricht der Bucher Trainer Harry Haug. Nach 16 Jahren im Rothtal ist er erfahren genug, um mit der augenblicklichen Situation umgehen zu können. In dieser langen Zeit musste Haug mit seinen Buchern zwar schon einmal den Rückzug in die Bezirksliga antreten, wiederholen soll sich dieses Szenario aber möglichst nicht: „Wir versuchen, Fußball zu spielen und keinen Druck zu zulassen.“ Man wolle die Sache etwas cooler angehen, fügt er hinzu. Am Sonntag (15 Uhr), diesmal wieder in Obenhausen, bekommen es die Bucher mit der TSG Ehingen zu tun. Die Ehinger rangieren in der Tabelle aktuell nicht nur fünf Punkte hinter dem TSV, sondern sie würden bei einem Abstieg ebenfalls in der Bezirksliga Donau-Iller landen. Aus Bezirkssicht ist es folglich ein durchaus brisantes Duell zwischen diesen beiden Mannschaften, das bislang nur einen Sieger kennt. Alle bisherigen fünf Duelle haben die Bucher zumeist klar für sich entschieden.

Tief saß der Schrecken am vergangenen Samstagabend bei den Verantwortlichen und Spielern von Türkspor Neu-Ulm. In der Partie gegen Türkgücü Ulm musste Alper Bagceci nach nicht einmal zehn Minuten mit einer schweren Knieverletzung vom Feld. Maxwell Owusu traf es nicht weniger schlimm, er wurde Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Diagnose: Fußbruch samt OP noch am Samstag. Dem 40-jährigen Bagceci droht damit das unspektakuläre Ende einer langen und herausragenden Karriere. Owusu, gerade frisch von Trainer Salih Altintas vom Defensivspezialisten zum Torjäger umfunktioniert, wird zumindest bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Nicht nur bei der wichtigen Hausaufgabe gegen den FV Ravensburg II am Samstag (15.30 Uhr) wären die beiden Leistungsträger wichtige Stützpfeiler für Türkspor gewesen.

FC Blaubeuren kassiert zwei späte Gegentore

Wacker geschlagen hat sich der FC Blaubeuren bei seiner Zusatzschicht im Viertelfinale des WFV-Pokals am Mittwoch. In Gerhausen unterlag die Mannschaft vom Blautop dem souveränen Oberliga-Tabellenführer Sonnenhof-Großaspach nach tapferem Kampf durch zwei später Tore (80., 88.) mit 0:2. Im Alltag der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga haben die Blaubeurer am Samstag (15 Uhr) auch gegen den FV Weiler Heimrecht.

Bereits um 14 Uhr ist die SSG Ulm beim FC Wangen zu Gast. Gelingt den Ulmern im dortigen Allgäu-Stadion der nächste Coup, darf im Ulmer Süden weiter vom Aufstieg geträumt werden. SrbiBenedikt ja Ulm ist an diesem Wochenende spielfrei. (jürs)