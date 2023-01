Fußball

vor 41 Min.

Christoph Zellner macht den Ulmer Fußballern Beine

Christoph Zellner ist seit Sommer 2022 Athletiktrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball. Besonders jetzt, in der Vorbereitungsphase nach der Winterpause, schlägt die Stunde des 30-Jährigen

Plus Christoph Zellner ist Athletiktrainer beim SSV Ulm 1846 Fußball. Er steht auf Leistungsanalysen und Ausdauerläufe – das ist in der Winterpause wichtig.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

„Früher konnte man seine Pulsuhr dem Hund mitgeben. Das geht heute nicht mehr.“ Huub Stevens, ein Mann der alten Trainer-Gilde, hatte sich einmal so über die wissenschaftlichen Fortschritte im Profifußball geäußert. Dem Brasilianer Dede, einst in Diensten von Borussia Dortmund, sagt man nach, dass er aus eben diesem Grund mit hausgemachten Konditionsproblemen zu kämpfen hatte. Weil er dem Hund im Heimaturlaub die Pulsuhr umgeschnallt und ihn damit ein paar Runden um den Block gejagt haben soll. Christoph Zellner muss bei all diesen Geschichten schmunzeln.

