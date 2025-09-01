Der FV Illertissen feiert mit seinen Fans ein Volksfest auf dem Marktplatz

Mehr als 50 Jugendliche in blauem FV-Illertissen-Outfit waren am späten Sonntagnachmittag fahnenschwenkend in einem Fanmarsch vom Vöhlinstadion zum Marktplatz gezogen – und sie trafen dort auf ein äußerst zahlreiches Publikum. Übereinstimmende Schätzungen lagen bei knapp tausend Leuten. Auf der Bühne war eine Video-Großbildwand aufgebaut und Fernsehstar Mola Adebisi heizte das Publikum mit fetziger Musik an. Die Spannung stieg zusehends, während das Team des Bayerischen Fernsehens die Live-Schaltung ins Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund vorbereitete. Schließlich galt es, Stimmung und Kommentare vom FVI als einzigem Regionalliga-Teilnehmer bei der Auslosung zur zweiten DFB-Pokalrunde live nach Dortmund zu übermitteln. Kurz nach 19 Uhr war es soweit: Einleitend zeigte die Sportschau noch einmal die entscheidenden Spielszenen des Illertisser Sensationssiegs gegen den 1. FC Nürnberg in Runde eins, dann zog Rekord-Schiedsrichter Dr. Felix Brych das erste Los. Die FVI-Kugel lag nur zusammen mit der von Energie Cottbus als einzigem Drittligaverein im Amateurtopf. So war es wenig überraschend, dass DFB-Vizepräsident Peter Frymuth gleich zu Beginn die Kugel von Felix Brych überreicht bekam, in der das weiß-blaue FVI-Wappen erschien. Dann griff der zweimalige „Welt-Schiedsrichter des Jahres“ in den Profitopf und das Wappen des 1. FC Magdeburg wurde vor die Kameras gehalten. Der Jubel auf dem Marktplatz war zwar ein wenig verhalten, weil halt doch auch Spitzenteams aus der ersten Bundesliga als Gegner in Frage gekommen wären.

Aber die Enttäuschung wich bald reellen Einschätzungen: Magdeburg, so die übereinstimmende Meinung aller FVI-Verantwortlichen, sei zwar eine gestandene Zweitliga-Mannschaft, aber nach dem Erfolg gegen Nürnberg rechnet man sich doch eine gewisse Chance aus, auch die zweite Pokalrunde zu überstehen. Schon Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler hatte sich in Dortmund, wo er zusammen mit Finanzvorstand Andi Jenuwein und Aufsichtsrat Wolfgang Schiller auf der Tribüne saß, dahingehend geäußert. Rainer Bleser, der FVI-Vorstandsvorsitzende, erklärte auf dem Marktplatz, er habe den FC Magdeburg schon im Ulmer Stadion spielen gesehen. Der Gegner sei zwar eine Zweitligamannschaft, aber bei dem Spiel in Ulm seien die Magdeburger nicht besonders stark gewesen, sodass er eine Chance sehe. Auch in diversen Vereinsgruppen in den sozialen Medien herrsche schon die Meinung vor: „Wir packen das!“. Pressevorstand Hermann Schiller verwies darauf, dass mit Alexander Nollenberger ein ehemaliger FVI-Aktiver bei Magdeburg spielt, der dort „hoffentlich nicht allzu viel über den FV Illertissen verraten wird.“ FVI-Ehrenvorsitzender Josef Kränzle unterstützte die Hoffnungen der aktuellen Funktionäre. Allerdings wird aber sein Wunsch nach einem Heimspiel in Illertissen vermutlich nicht in Erfüllung gehen. Die Pokalspiele der 2. Runde finden am 28. oder 29. Oktober abends statt. Die neue Flutlichtanlage des FVI bringt zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen, aber sie hat nur eine Beleuchtungsstärke von 400 Lux, und der DFB verlangt für die abendliche Fernsehübertragung mit 800 Lux doppelt so viel. Mobile Aufrüstmöglichkeiten, so hieß es, seien nur aus England erhältlich und viel zu teuer.

Als Ausweichstadien wären nach unverbindlichen Vorgesprächen laut Schiller im Prinzip Heidenheim oder Augsburg in Frage gekommen, aber die dortigen Vereine tragen ihre Zweitrundenspiele an denselben Terminen aus. Auch Ulm und Aalen wären mögliche Austragungsorte, das muss aber alles erst noch abgeklärt werden.

Sicher ist jedenfalls, dass Illertissen allein schon durch die Losziehung und durch die bloße Teilnahme an der zweiten Pokalrunde bundesweit hohe Aufmerksamkeit erhalten hat. Das Bewusstsein, allein schon damit für eine historische Sensation gesorgt zu haben, verbreitete sich schnell im Publikum auf dem Marktplatz – und so wurde auch nach der Sportschau-Übertragung noch vergnügt weiter gefeiert.