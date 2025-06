Der FV Illertissen will gegen den FC Nürnberg im Vöhlinstadion spielen

Der FV Illertissen freut sich auf das Spiel im DFB-Pokal gegen den FC Nürnberg und auf ein Wiedersehen. Der Traditionsklub und neunfache deutsche Meister hat bekanntlich nach der abgelaufenen Saison Semir Telalovic unter Vertrag genommen.

Der inzwischen 25 Jahre alte Angreifer war in der Winterpause der Saison 21/22 vom FV Illertissen zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Dort hatte er ein Jahr später sogar einen Profivertrag erhalten, er brachte es aber nur zu drei Kurzeinsätzen. Anschließend wechselte Telalovic zu den Blackburn Rovers in die 2. Liga nach England, doch der große Durchbruch gelang ihm erst in der abgelaufenen Saison bei seiner nächsten Station, dem SSV Ulm 1846 Fußball.

Bis die Illertisser den Gegner für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals kannten, musste die fünfköpfige Delegation mit Rainer Bleser, Karl Heinz Bachthaler, Serge Ahrend, Alexander Thomas und Nikita Schleicher sich bei der Auslosung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund lange in Geduld üben. Erst als 22. Paarung zog Sprinter Owen Ansah am Sonntagabend den FV Illertissen gegen den 1. FC Nürnberg.

Umso größer war die Freude. „Der 1. FC Nürnberg ist ein Superlos. Die Nürnberger sind ein Top-Team aus der 2. Liga und wir freuen uns, das Team rund um Trainer Miroslav Klose und unseren ehemaligen Spieler Semir Telalovic bei uns begrüßen zu dürfen. Im Fußball gibt es immer eine Chance und die wollen wir nutzen“, sagte FVI-Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler nach der Auslosung. Auch Trainer Holger Bachthaler ist begeistert: „Die erneute Teilnahme am DFB-Pokal ist für uns schon etwas Außergewöhnliches und mit dem 1. FC Nürnberg treffen wir auf einen Traditionsverein, der durch seine sportliche Vergangenheit und tolle Fanunterstützung sicherlich keinen gewöhnlichen Zweitligisten darstellt. Ich persönlich freue mich sehr auf das sportliche Kräftemessen mit dem Club und wünsche mir natürlich, dass wir nach zuletzt zwei vergeblichen Anläufen erstmals auch im DFB-Pokal für eine Sensation sorgen können.“

Das Spiel soll in der Zeit zwischen dem 15. und dem 18. August auf jeden Fall im Illertisser Vöhlinstadion stattfinden. Der genaue Termin wird in den nächsten Tagen festgelegt, erst dann kann der Vorverkauf beginnen.

Einen deutlich weniger attraktiven und trotzdem starken Gegner hat der SSV Ulm 1846 erwischt. Die Spatzen spielen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die SV Elversberg. Der Dorfverein aus dem Saarland hat in der abgelaufenen Zweitligasaison Tabellenplatz drei belegt und ist in den Aufstiegsspielen zur Bundesliga knapp an Heidenheim gescheitert. Aber so attraktiv wie Nürnberg ist Elversberg natürlich längst nicht.

Die Ulmer und ihr Anhang brauchten bei der Auslosung noch mehr Geduld als die FVI-Delegation. Die Kugel mit ihrem Vereinsnamen wurde als 32. und letzte aus dem Amateurtopf gezogen, der Gegner war dann keine Überraschung mehr. Im Profitopf war nur noch Elversberg. (mit pim)