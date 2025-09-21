Der Neu-Ulmer Sportpark wird zum Schützenpark

In Neu-Ulm könnte man sich bezüglich der Namensgebung Gedanken und aus dem Dietrich-Lang-Sportpark einen Schützenpark machen. Erneut wurde einem Gast dort ordentlich eingeschenkt. Diesmal hat es den FV Biberach erwischt, der wurde am Samstagnachmittag vom TSV Neu-Ulm mit einer satten 6:0-Packung auf den Heimweg geschickt. In die Freude von Trainer Stephan Baierl mischte sich allerdings auch Bedauern. Er musste nach etwas mehr als einer halben Stunde Adin Kajan auswechseln. Bittere Diagnose nach einem Zweikampf in der Luft: Schlüsselbeinbruch. Baierls Mannschaft ging durch Neuzugang Alan Broll (vom FV Illertissen II) schnell in Führung (10.), Christopher Renz besorgte noch vor der Pause das 2:0 (41.). Als Volker Kaup (47.) und erneut Alan Broll (48.) in Windeseile mit einem Doppelschlag auf 4:0 erhöhten, war der Biberacher Widerstand endgültig gebrochen. Marco Kurz (69.) und noch einmal Renz (74.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe.

„Das war eine sehr reife Leistung meiner Mannschaft, von der ersten bis zur letzten Minute“ - lobte Florian Peruzzi den Auftritt seiner Schützlinge. Zuvor hatte Türkspor Neu-Ulm beim FC Wangen klar mit 4:0 gewonnen. Schon nach sieben Zeigerumdrehungen war Deniz Erten mit dem 1:0 zur Stelle. Ümüt Sönmez erhöhte per Foulelfmeter auf 2:0 (30.). Der Wangener Jannek Brüderlin sah in dieser Szene außerdem die gelb-rote Karte. Trotzdem dauerte es bis in die Schlussviertelstunde, ehe auch ergebnistechnisch der Deckel drauf war. Nikola Stoinovic (75.) und Mustafa Onur Cumur (78.) brachten die Neu-Ulmer Überlegenheit auch in Zahlen zum Ausdruck.

Vor dem Spiel hätte man beim TSV Buch eine Punkteteilung sicher unterschrieben, nachher war das 0:0 im Felsenstadion für den FC Blaubeuren ein glückliches Unentschieden. Nach einem ausgeglichenen Auftakt ließ Buch in Person von Timo Leitner die erste Möglichkeit zur Führung aus (17.). Ansonsten waren die Torraumszenen eher handverlesen. Erst in der Nachspielzeit wurde es noch einmal turbulent. Erst vergab Bernardo Ferreira Cruz eine gute Chance zum Lucky Punch (90.), dann war wieder Leitner an der Reihe (90.+5). Gleich darauf hatte erst Johannes Zott mit einem Kopfball an den Querbalken Pech (90.+6), beim Nachschuss von Robin Egle landete der Ball erneut an der Latte.

Der SC Staig kam beim Schlusslicht in Bad Schussenried nicht über 1:1 hinaus. Die SC-Führung durch Johannes Rauner (28.), glich Patrick Baur (51.) aus.

Klare Verhältnisse und Tabellenrang zwei, so lautet das Fazit im Ulmer Süden. Dort bezwang die SSG Ulm den FV Weiler deutlich mit 4:1. Ein Eigentor der Allgäuer verhalf den Ulmern zunächst zur Führung (47.). Nikolas Lutz (50.) und Niklas Kraus (54.) bauten diese aus. Michael Schmid verkürzte zwar auf 3:1 (79.), Philipp Strobel stellte per Foulelfmeter jedoch den alten Abstand wieder her (84.).