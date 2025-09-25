Der TSV Buch kann gegen Biberach nicht verlieren

Bereits am späten Freitagnachmittag (17 Uhr) startet der neunte Spieltag in der württembergischen Fußball-Landesliga mit der Partie SV Kressbronn gegen die SSG Ulm. Dabei ist die Ausgangslage vermeintlich eindeutig, denn die Ulmer kommen als Tabellenzweiter zum Vorletzten. Auch wenn die Kressbronner bislang erst einen Sieg in der Liga feiern durften, und zwar vor knapp zwei Wochen mit einem deutlichen 4:0 gegen den TSV Buch, so ist die SSG Ulm doch gewarnt. Vor sieben Wochen gab es dieses Duell nämlich bereits im WFV-Pokal und damals erledigte der Aufsteiger seine Hausaufgabe gegen die Ulmer mit 2:1.

Gespannt sein darf man am Samstag auf die Begegnung zwischen dem FV Biberach und dem TSV Buch. Die Bucher kommen mit der Empfehlung eines 0:0-Unentschiedens im Derby gegen den FC Blaubeuren an die Riß und hatten am vergangenen Sonntag in der Schlussphase der Partie gegen den FCB zudem das Pech, dass der Ball gleich zweimal nur den Weg an den Querbalken fand. Die Oberschwaben ihrerseits haben gegen Buch noch nie gewonnen und bekamen zuletzt vom TSV Neu-Ulm gleich ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt. Anstoß ist im städtischen Stadion in Biberach um 15.30 Uhr.

Der TSV Neu-Ulm wiederum hat am Sonntag nur eine ganz kurze Anreise zu seinem Auswärtsspiel, denn er ist ab 15 Uhr am Wiblinger Tannenplatz gefordert. „Das ist eine Wundertüte, man weiß nie so genau, was da auf einen zukommt“: Für den Neu-Ulmer Trainer Stephan Baierl ist es sein erstes Spiel gegen Srbija Ulm. Er hat die Ulmer zwar bereits einmal gegen Reinstetten persönlich in Augenschein genommen, er geht jedoch davon aus, dass diesmal der Kader von Srbija komplett und somit ein anderer sein wird. „Die verstecken sich nicht und wollen mitspielen“, vermutet Baierl. Obwohl Torjäger Benjamin Klingen aus dem Urlaub zurück ist und wieder zur Verfügung steht, hat die Defensivarbeit seiner Mannschaft für Baierl Priorität.

Er sieht übrigens eine Parallele zum übernächsten Gegner seiner Mannschaft. Wie Türkspor Neu-Ulm lebe auch Srbija Ulm von der hohen individuellen Qualität. Am kommenden Mittwoch um 19 Uhr wird nämlich das Stadtderby der beiden Neu-Ulmer Teams wiederholt. Das war vor einigen Wochen beim Stand von 1:1 witterungsbedingt vorzeitig beendet worden. Baierl macht keinen Hehl daraus, dass er mit dem Spielabbruch von damals nicht glücklich ist: „Wir waren gerade dran und hätten vielleicht schon noch ein Tor gemacht.“

Türkspor hat nach Baierls Einschätzung den am besten besetzten Kader in der Landesliga und ist unter anderem deshalb am Samstag beim Heimspiel gegen den FV Bad Schussenried klar in der Favoritenrolle. Die Mannschaft von Trainer Florian Peruzzi hat zuletzt ohnehin ordentlich ausgeteilt. 13:1 lautet das beeindruckende Torverhältnis aus den Spielen gegen Wangen und den TSV Riedlingen. Anstoß ist im Dietrich-Lang-Sportzentrum übrigens bereits um 13 Uhr.

Während der SC Staig an diesem Wochenende spielfrei ist und durchatmen darf, hat der FC Blaubeuren am Sonntag um 15 Uhr Heimrecht und erwartet den SV Mietingen.