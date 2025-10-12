Der TSV Buch wirft gegen den TSV Neu-Ulm alles rein

Ein intensives und kampfbetontes bayerisches Derby lieferten sich in der württembergischen Fußball-Landesliga der TSV Neu-Ulm sowie sein Namensvetter aus Buch auf Kunstrasen. Etwas mehr als 200 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Samstag eine Partie mit wenigen Höhepunkten und Torszenen und dementsprechend ein gerechtes und torloses 0:0. „Das geht für beide Mannschaften sicher in Ordnung“, sagte der Neu-Ulmer Spielleiter Erdem Kesmer.

Er sah vor der Pause die eigene Mannschaft leicht im Vorteil. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus Buch im Dietrich-Lang-Sportzentrum etwas mehr vom Spiel. Der Bucher Abteilungsleiter Steffen Amann freute sich obendrein darüber, dass diesmal auch die Null stand und kein Gegentreffer hingenommen werden musste: „Wir sind mit dem Punkt zufrieden.“

Nicht jeder im Bucher Lager konnte allerdings nachvollziehen, dass auf Kunstrasen gekickt wurde, während zeitgleich im Neu-Ulmer Stadion auf Naturrasen ein Jugendspiel ausgetragen wurde.

Wenig Freude hat dagegen den Verantwortlichen des SC Staig die 0:1-Niederlage beim SV Reinstetten bereitet. Dabei hatten die Reinstetter mit Torhüter Alexander Beck nicht nur einen überragenden Rückhalt zwischen den Pfosten, sondern auch noch den späten Lucky Punch für sich. Die Hausherren kamen durch ihren Spielertrainer Florian Treske kurz vor Spielende noch zum Siegtreffer (89.) und werden am kommenden Wochenende zum Topspiel bei Türkspor in Neu-Ulm erwartet.

Eine klare Angelegenheit war der 3:0 Heimsieg des FC Blaubeu-ren am Samstag. Im Kellerduell mit dem TSV Heimenkirch konnten sich die Blaubeurer damit etwas Luft auf die Gefahrenzone verschaffen. Bereits am Freitagabend zeigte die SSG Ulm dagegen eine etwas indisponierte Vorstellung beim FV Biberach. Der ehemalige Illertisser Regionalliga-Kicker Kai Luibrand war in Biberach für den Siegtreffer verantwortlich. Einen Fehler eines Ulmer Abwehrspielers nutzte Luibrand zum 3:2 kurz vor Schluss (88.). Für die Tore vorher benötigten die Ulmer gleich zwei Foulelfmeter, beide verwandelte Philipp Strobel jeweils zum Ausgleich (58., 81.). Allerdings trafen auch die Biberacher einmal vom Punkt aus. In diesem Fall war Luibrand zuvor zu Fall gebracht worden und Adrian Tena der Schütze (71.). Kai Luibrand sorgte übrigens auch für das frühe 1:0 der Oberschwaben (7.).

Srbija Ulm und der SV Mietingen trennten sich am Sonntagnachmittag mit einem 0:0 Unentschieden.