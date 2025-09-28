Die Cluberer liegen dem FV Illertissen

Nach den Profis im DFB-Pokal musste nun auch die Nachwuchsmannschaft des 1. FC Nürnberg in der bayerischen Fußball-Regionalliga gegen den FV Illertissen klein beigeben. Der fertigte den Tabellenzweiten auf dessen Platz am Valzner Weiher mit 5:2 ab. Es war der dritte Auswärtssieg der Illertisser in Folge, zum zweiten Mal nacheinander wurden auf gegnerischem Platz fünf Tore erzielt. Der Hauptverantwortliche dafür war diesmal Yannick Glessing mit drei Treffern. Die weiteren Tore steuerten Milos Cocic und ausgerechnet Clayton Irigoyen bei, der von Nürnberg an den FVI ausgeliehen ist. Der FVI war über die gesamte Spielzeit klar die bessere Mannschaft, was auch Nürnbergs Trainer Andreas Wolf bestätigte.

In Führung gingen die Illertisser bereits in der 2. Minute. Glessing spitzelte den Ball nach der scharfen Hereingabe von Milos Cocic zum 0:1 über die Linie. Von Nürnberg kam in der Folge wenig, stattdessen spielte der FVI weiterhin mutig nach vorne. Bei einem Konter in der 20. Minute über Tobias Rühle, Glessing und Cocic hätte es durchaus schon zum zweiten Mal im Nürnberger Kasten einschlagen können. Dafür war nach einer halben Stunde Glessing zuständig, der die scharfe Hereingabe von Eduard Heckmann zum 0:2 nutzte. Die Nürnberger schossen unter den Augen von Zweitliga-Trainer Miroslav Klose in der 34. Minute erstmals aufs Tor.

Beim FVI hatte man sich in der Halbzeit eigentlich darauf eingestellt, dass die Gastgeber mit Beginn der zweiten Hälfte alles probieren würden. Doch den jungen Cluberern wurde durch den dritten Treffer von Glessing in der 48. Minute schnell der Zahn gezogen. Rühle war zunächst an Torhüter Robin Lisewski gescheitert, doch Glessing verwertete den Abpraller eiskalt zum 0:3.

Die Illertisser nahmen in der Folge etwas den Fuß vom Gaspedal und prompt köpfte Tino Kusanovic zum 1:3 ein (54.). Nachdem Torhüter Michel Witte in der 69. Minute beim Kopfball von Piet Scobel toll reagiert hatte, sorgen seine Mannschaftskameraden für die endgültige Entscheidung. Ausgerechnet Clayton Irigoyen stellte gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden mit dem 1:4 den Dreitore-Abstand wieder her. Daniel Hausmann hatte mit seiner Balleroberung die Vorarbeit geleistet.

Erneut schlugen die Gastgeber zwar zurück, Piet Scobel traf diesmal mit dem Kopf zum 2:4 (83.). Doch Milos Cocic machte in der Nachspielzeit mit seinem Saisontor Nummer sechs den Deckel drauf.

„Wir wussten um die Qualität des Gegners,“ sagte FVI-Trainer Holger Bachthaler: „Um so höher ist es einzuschätzen, dass wir das zweite schwere Auswärtsspiel innerhalb von vier Tagen für uns entscheiden konnten. Riesenkompliment an die Mannschaft für das tolle Spiel.“

FV Illertissen: Witte – Zeller (90. Ekinci), Neuberger, Kopf – Irigoyen, Hingerl (82. Pfaumann), Cocic, Hausmann 74. Reinhardt), Heckmann (83. Micic) – Rühle (61. Milic), Glessing.