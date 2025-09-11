Die Euphorie hat sich gelegt beim FV Illertissen

Schafft der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenelften DJK Vilzing den Turnaround in der Regionalliga Bayern? Die Pokaleuphorie hat sich jedenfalls nach mittlerweile drei Punktspiel-Niederlagen in Folge gelegt.

Die Aufgabe in Vilzing, dem Gemeindeteil der Kreisstadt Cham in der Oberpfalz, gehört allerdings zu denen der unangenehmeren Art. Die Mannschaft von Vilzing gilt als sehr kampfstark und hat im bisherigen Saisonverlauf bereits unter Beweis gestellt, dass sie mit jedem Gegner mithalten kann. Zuletzt gelang ihr sogar ein 3:1-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg II. Auch bei den Niederlagen gegen die Spitzenmannschaften Burghausen (1:2), Würzburg (0:2) und Unterhaching (1:3) waren die Vilzinger lange auf Augenhöhe. Die Ausfälle von wichtigen Spielern wie Torjäger Markus Ziereis, Defensiv-Allrounder Martin Tiefenbrunner und Abwehrchef Jakob Zitzelsberger (alle Kreuzbandriss) haben sie also gut weg gesteckt. Gegen Illertissen wird am Samstag außerdem der Vilzinger Kapitän Felix Weber wegen einer Gelb-rot-Sperre fehlen.

Für die Illertisser wird es wichtig sein, die Fehlerquote so gering wie möglich zu halten. Das hat das Spiel in Memmingen am Dienstag gezeigt. „Diese Niederlage schmerzt sehr, weil wir das Spiel über die gesamte Distanz dominiert haben und es letztendlich durch unsere unerklärlichen individuellen Fehler hergeschenkt haben. Wenn wir nicht schnellstmöglich diese krassen Fehler in der Defensive abstellen, wird es schwer, Spiele zu gewinnen“, sagt Trainer Holger Bachthaler.

Der Ausfall von Abwehrchef und Kapitän Max Zeller schmerzt natürlich. In der Defensive müssen nun der wiedergenesene Alexander Kopf, Maximilian Neuberger oder der erfahrene Marco Hingerl in die Bresche springen. Auch Neuzugang Peter Reinhardt, der aber erst seit Kurzem im Trainingsbetrieb der Illertisser ist, steht zur Verfügung.