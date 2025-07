Die SGM Aufheim/Holzschwang ist beim Fußball-Stadtpokal in der Spur

Allmählich trennt sich beim Ulm/Neu-Ulmer Fußball-Stadtpokal die erste Spreu vom Weizen. Unter der Woche gab es bei den Spielen in Unterweiler die entsprechenden Ergebnisse. So hat beispielsweise der Titelverteidiger SGM Aufheim/Holzschwang auch seine dritte Partie gewonnen. Bevor der 5:3-Erfolg über den TV Wiblingen feststand, musste allerdings harte Arbeit geleistet und ein 0:2-Pausenrückstand aufgeholt werden.

Dem Aufheimer Fabian Knauer unterlief zunächst ein Eigentor (21.), ehe Knauer dann zum zwischenzeitlichen 2:2 in den richtigen Kasten traf (54.). Kurze Zeit später lag Aufheim/Holzschwang aber schon wieder in Rückstand, weil Furkan Bozdogan für Wiblingen erfolgreich war (56.). Daniel Stumpp scheiterte mit einem Elfer erst an TV-Schlussmann Admir Artukovic (63.), glich dann jedoch erneut aus (64.). Den Rest regelte schließlich Leon Dietz mit seinen zwei Toren für den Bezirksligisten (66., 79.). Jetzt sollte der SGM der Sieg in der Gruppe A nicht mehr zu nehmen sein, im Viertelfinale am Dienstag träfe man dann auf den Zweiten der Gruppe C.

In der hat Esperia Neu-Ulm bislang eine weiße Weste und beide Spiele gewonnen. Am Mittwochabend wurde Bezirksliga-Aufsteiger FC Burlafingen vom B3-Meister glatt mit 3:0 abgefertigt. Mit Birumut Ulm – am Donnerstagabend 4:1-Sieger gegen den FCB – sowie dem SV Mähringen müssen die Neu-Ulmer Italiener am kommenden Wochenende allerdings noch gegen die schärfsten Verfolger ran. Burlafingen hingegen hat noch keinen Punkt auf dem Konto und nur noch rechnerische Chancen aufs Viertelfinale.

In der Gruppe B läuft alles auf einen Dreikampf zwischen Eggingen (6 Punkte), dem VfB Ulm (6) und Grimmelfingen (4) hinaus. Grimmelfingen als Dritter des Tableaus muss sich dabei noch gegen die beiden Erstplatzierten beweisen.

Etwas überraschend hat in Klassement der Gruppe D momentan der ESC Ulm die Nase vorn. Nach dem 14:0-Rekordsieg über Ataspor Neu-Ulm vom vergangenen Samstag gewannen die Ulmer zudem noch mit 4:2 gegen den RSV Ermingen. Ataspor hat sich nach der Klatsche seinerseits halbwegs stabilisiert. Ein Treffer gelang den Türken bislang zwar immer noch nicht, die Niederlagen gegen Ermingen (0:2) und Söflingen (0:3) hielten sich jedoch in Grenzen. Die Leoes de Ulm sind in dieser Gruppe bekanntlich nicht an den Start gegangen.

Am Samstagmittag geht es in Unterweiler unter anderem mit den Spielen TSV Einsingen gegen SGM Aufheim-Holzschwang (12 Uhr), Esperia Neu-Ulm gegen SV Mähringen und FC Burlafingen gegen SSG Ulm II (beide 15.30 Uhr) weiter. Auf Sonntag hat Turnierchef Edin Mandzukic dann die letzten Spiele der Vorrunde angesetzt.

Alle vier Viertelfinalspiele gehen dann am kommenden Dienstag (18 Uhr und 19.40 Uhr) über die Bühne.