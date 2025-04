Die Zeit ist reif für den TSV Neu-Ulm

In der Fußball-Bezirksliga stehen zwei möglicherweise entscheidende Wochen an. Klassenprimus TSV Neu-Ulm könnte in den nächsten beiden Partien die Konkurrenz distanzieren. Bevor am 13. April der absolute Kracher beim SC Staig ansteht, kreuzt am Sonntag (15 Uhr) der TSV Langenau am Muthenhölzle auf.

Auch TSV-Stephan Baierl misst den anstehenden Spielen enorme Bedeutung zu, er verpackt seine Sichtweise aber teilweise in Konjunktiven. „Es könnte schon sein, dass so etwas wie eine Vorentscheidung fällt“, formuliert Baierl vorsichtig, bevor er dann umso bestimmter fortfährt: „Die Top-Vier werden in dieser Saison nicht mehr viele Spiele verlieren. Die ziehen alle durch.“ Damit baut er natürlich auch Druck für seine Spieler auf.

Warnschuss für den TSV Neu-Ulm

Zuletzt konnte seine Mannschaft aber nur mit Mühe eine unliebsame Überraschung vermeiden. Beim Auftritt in Altheim gelang dem TSV erst in der Nachspielzeit der Siegtreffer. Baierl analysiert nüchtern: „Die Spielanteile waren eigentlich klar verteilt. Der miese Platz und ein aufopferungsvoll verteidigender Gegner haben unsere Vorteile aber egalisiert.“ Altheim hatte zwischenzeitlich sogar die Chance zum 2:0. „Wir müssen uns wie die anderen Spitzenteams darauf einstellen, dass jedes Auswärtsspiel nach diesem Schema ablaufen wird. Es wird wenig Spielfluss gegen destruktive Gegner aufkommen“, glaubt Baierl. Letztlich war der Neu-Ulmer Sieg wegen des späten Treffers zwar glücklich, aber insgesamt dann doch verdient. Vielleicht kam dieser Warnschuss ja sogar zur rechten Zeit.

TSV Neu-Ulm beobachtet die Konkurrenten

Baierl sieht seine Mannschaft nach diesem Sieg weiter gestärkt: „Auch so etwas gibt Selbstvertrauen. Bis dahin waren wir ja meist souverän und mussten uns jetzt ein bisschen strecken.“ Insgesamt sieht er keine Gründe, seine Philosophie zu ändern: „Uns kommt der Kunstrasen zuhause sicher entgegen. Wir müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken und werden uns auch nicht dem Gegner anpassen.“ Unvorbereitet schickt er seine Truppe natürlich trotzdem nicht in die Spiele: „Ich habe mir Staig vergangene Woche angeschaut und wir hatten auch jemanden in Langenau.“ Vor dem Spitzenspiel rechnet Baierl mit der Rückkehr von Nico Kurz und Maximilian Gross in den Kader.

Am kommenden Donnerstag, also noch vor dem Spitzenspiel in Staig, treten die Neu-Ulmer außerdem im Pokal zum zweiten Mal gegen Langenau an, in diesem Fall auswärts.

Die SGM Aufheim/Holzschwang versucht zeitgleich, die Sorgen des strauchelnden SV Jungingen weiter zu vergrößern. Nachbar SGM Senden-Ay möchte beim Schlusslicht in Ringingen die Scharte aus der Niederlage in Asselfingen auswetzen und den Abstand zur Abstiegszone halten. Gleiches gilt für den SV Offenhausen in seinem Heimspiel gegen den SV Eggingen. Eggingen ist nach dem Winter noch ungeschlagen und wird dem SVO eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum jüngsten Auftritt in Blaustein abverlangen.