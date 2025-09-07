Diesmal dominiert 1860 München gegen den FV Illertissen

Der Stadionsprecher hatte es der Mannschaft des FV Illertissen und ihrem Anhang vor der Partie noch einmal eingetrichtert: „Wir können Pokal!“ Aber es kam im Achtelfinale des bayerischen Totopokals anders, eine weitere Sensation und damit auch die Titelverteidigung blieb dem Regionalligisten verwehrt. Der FVI schied am Samstag mit einer 1:3-Niederlage gegen den Kultklub TSV 1860 München aus.

Vor 3484 Zuschauerinnen und Zuschauern wurde schnell deutlich, dass der Drittligist um die Pokal-Qualitäten des FVI wusste, die der zuletzt mit dem Sieg gegen den FC Nürnberg im DFB-Pokal unter Beweis gestellt hat. Vom Anstoß weg legten die Münchener den Vorwärtsgang ein und schnürten die Gastgeber in deren Hälfte ein. Jesper Verlaat (4.) und Maximilian Wolfram (10.) setzten erste Duftmarken. Das 0:1 nach etwas mehr als einer Viertelstunde hatte sich somit bereits abgezeichnet. Im Anschluss an einen Eckball landete der Ball erst am Illertisser Pfosten und dann vor den Füßen von Max Reinthaler, der keine Mühe mehr mit seinem Abstauber hatte (18.). Ohne das Zepter wirklich aus der Hand zu geben, wurden die Löwen nun etwas zahmer. Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler konnte das Geschehen ausgeglichener gestalten und entwickelte mehr offensive Initiative. Echte Gefahr konnte der FV Illertissen dabei jedoch kaum heraufbeschwören.

Nach der Halbzeitpause hatten die Hausherren die erste nennenswerte Offensivaktion. Ohne große Schnörkel wurde Denis Milic auf die Reise in Richtung Gehäuse von Thomas Dähne geschickt. Der Münchner Torhüter musste jedoch nicht eingreifen, weil Milic kurz vor dem Strafraum noch von einem Abwehrspieler gestellt wurde (52.). Fünf Minuten später hatte Dähne bei einem Schuss von Daniel Hausmann zunächst noch keine Probleme. Seine Vorderleute agierten zu diesem Zeitpunkt bereits nach dem Prinzip: ein guter Löwe beißt nur, wenn er muss. Fast hätte Yannick Glessing diese Lethargie mit dem 1:1 bestraft. Dähne wurde dabei von Glessing mehr oder weniger angeschossen (62.). Kurz darauf bissen die Gäste aus der Landeshauptstadt dann eben doch. Mit einem Pass in die Tiefe wurde der eingewechselte David Philipp bedient und der ließ FVI-Schlussmann Michel Witte mit einem satten Schuss zum 0:2 keine Abwehrmöglichkeit (64.). Wenig später musste Illertissens Kapitän Max Zeller verletzt vom Feld (68.) und Dähne leistete sich nach einer Ecke einen ersten Patzer (74.). Zählbares gelang dem Regionalligisten nur zwei Minuten darauf. Diesmal überwand Hausmann den Löwenkeeper zum 1:2-Anschluss (76.).

Selfies mit Kevin Volland waren begehrt. Auf dem Platz blieb der frühere Nationalspieler allerdings weitgehend unauffällig Foto: Eibner-Pressefoto

Zwischenzeitlich nahm tatsächlich auch noch ein Allgäuer am Geschehen teil. Der ansonsten unauffällige Kevin Volland traf zum vermeintlichen 1:3 (88.). Das Tor des gebürtigen Marktoberdorfers wurde aber wegen Abseits zu Recht nicht anerkannt. Für Robin Muth, der Sekunden zuvor eingewechselt worden war, verlief sein Kurzeinsatz maximal unglücklich. Muth bekam den Ball im eigenen Strafraum an die Hand, Schiedsrichter Johannes Wagner hatte keine andere Wahl, als auf Elfmeter zu entscheiden. Thore Jacobsen verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:3-Endstand (88.).

FV Illertissen: Witte – Gölz, Neuberger, Zeller (68. Rühle), Embaye (88. Muth) – Cocic (77. Gerstmayer), Hingerl (88. Reinhardt), Hausmann, Heckmann – Milic, Glessing.