Ein Nackenschlag kurz vor Spielende für die SGM Buch/Obenhausen II

Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A 3 zwischen der SGM Buch/Obenhausen II und dem FC Silheim sicherte sich die Mannschaft aus dem Bibertal mit einem 3:2-Auswärtssieg drei wichtige Punkte. Der Erfolg für die Gäste geht in Ordnung, weil sie mehr und bessere Chancen hatten.

Los ging es gleich mit zwei dicken Möglichkeiten für die Gäste. Nach einem Pass in die Tiefe kam Alexander Emperle ans Leder, schloss dann aber mit links zu harmlos ab (4.). Drei Minuten später passte Emperle von rechts in die Mitte auf Dominik Hartmann, der allerdings verpasste. Mit dem ersten vernünftigen Angriff stellte die Heimelf mit dem Führngstreffer durch Nick Paudler das bisherige Spielgeschehen auf den Kopf. Nach einer knappen halben Stunde ging ein Riesenaufschrei durch die Silheimer Reihen, als der Unparteiische Roland Schick das vermeintliche Ausgleichstor durch Emperle nicht anerkannte, weil er ein Foulspiel des Schützen gesehen hatte. Emperle blieb allerdings cool traf in der 35. Minute dann tatsächlich zum Ausgleich. Doch die Einheimischen schlugen postwendend zurück. Tim Schrapp setzte sich auf der rechten Seite durch, passte in die Mitte und Marco Mathejka gelang das 2:1 (39.). In der letzten Minute des ersten Durchgangs staubte Maximilian Goßner noch zum 2:2 ab (45.). Dieser Treffer war nach Ansicht des Silheimer Trainers Andre Ansorge ganz wichtig: „Dass wir noch in der ersten Halbzeit noch den Ausgleich geschafft haben, war mit spielentscheidend.“

Der zweite Durchgang verlief wesentlich unspektakulärer. Erst kurz vor Feierabend gelang Hannes Lehmann der Siegtreffer für die Bibertaler (87.). Entsprechend enttäuscht war Rudi Fedor, Trainer der Gastgeber: „Das ist schon bitter, so spät zu verlieren. Auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht verdient war, hätten wir das Unentschieden gerne festgehalten.“