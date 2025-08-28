Eine lange Reihe von Höhepunkten für den FV Illertissen

Das Punktspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga am Freitag (19 Uhr) beim Aufstiegsaspiranten und ehemaligen Zweitligisten Wacker Burghausen ist für den FV Illertissen eines in einer ganzen Reihe von Highlights in den vergangenen und kommenden Wochen.

Der Reihe nach: Erst der Coup im Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen den FC Nürnberg, dann das Gastspiel des nach wie vor unbesiegten Tabellenführers Unterhaching, jetzt die Partie beim ambitionierten ehemaligen Zweitligisten Burghausen, zwei Tage danach am Sonntag die Auslosung der zweiten Runde des DFB Pokal mit Public Viewing und Fernsehübertragung auf dem Illertisser Marktplatz. Am Samstag, 6. September folgt der Hit im Totopokal gegen 1860 München und drei Tage später am 9. September das Regionalliga-Derby beim FC Memmingen. Dieses Spiel hätten die Illertisser gerne um eine Woche vorverlegt, doch die Allgäuer waren damit nicht einverstanden.

Hype um Spiel des FV Illertissen gegen 1860 München

Der Hype um das Spiel gegen 1860 München Nationalspieler Kevin Volland ist unterdessen gewaltig, es wurden bereits 2500 Tickets verkauft. Trotzdem gilt das Hauptaugenmerk der Illertisser natürlich zunächst der Aufgabe in Burghausen. Dort treffen die Illertisser auf einen Gegner, der vor der Runde alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um das Ziel Meisterschaft zu erreichen. Mit Lars Bender wurde schon Ende der vergangenen Saison ein prominenter Profitrainer verpflichtet und der Kader wurde radikal umgebaut. 16 Spieler kehrten dem Verein den Rücken und 17 kamen neu dazu.

Unter ihnen ist der zur Zeit allerdings verletzte Ex-Illertisser Marin Pudic sowie eine ganze Reihe ehemaliger Dritt- und Regionalligaspieler, die unter anderem von St. Pauli, Darmstadt 98, vom Hamburger SV und 1860 München kamen. FVI-Trainer Holger Bachthaler sagt: „Burghausen hat sich im Sommer mit zahlreichen guten Spielern verstärkt und auch schon unter Beweis gestellt, dass die Mannschaft völlig zurecht zu den Titelkandidaten in dieser Saison zählt. Wir haben zuletzt leider eine unnötige Niederlage gegen Haching erlitten und werden alles daran setzen, in Burghausen ein gutes und erfolgreiches Spiel zu absolvieren.“

Er muss gegen Wacker Burghausen jedoch weiterhin auf Jakob Mayer, Alexander Kopf und Lasse Jürgensen verzichten, der Einsatz von Milos Cocic (krank) und Marco Hingerl (angeschlagen) ist zudem fraglich.