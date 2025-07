Es läuft extrem unglücklich für den FV Illertissen

Die Würzburger Kickers wurden im Auftaktspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen mit 3:0 beim FV Illertissen. Dabei überzeugte der Titelanwärter mit maximaler Effektivität, im Prinzip machte er aus jeder Möglichkeit eiskalt ein Tor.

Dem FVI dagegen blieb in der Anfangsphase ein Torerfolg verwehrt, denn ein aus Sicht der Gastgeber regulärer Treffer von Milos Cocic (13.) wurde aberkannt und eine klare Notbremse an Yannick Glessing kurz zuvor war auch nicht geahndet worden. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Illertisser bereits mit 0:1 in Rückstand, denn Tarsis Bonga bedankte sich für einen von Torhüter Michel Witte genau vor seine Füße abgeklatschten Flankenball und schob aus kurzer Entfernung ein. Tobias Rühle bot sich in der 17. Minute alleine vor dem Tor eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Abschluss war zu schwach. In dieser Phase konnten die Illertisser das Spiel durchaus offen gestalten und waren dem Ausgleich näher als die Gäste dem zweiten Treffer.

Das dieser und schließlich auch das dritte Tor trotzdem fielen, das lag auch an der Mithilfe der Illertisser. Beim 0:2 in der 36. Minute profitierte Würzburg davon, dass die Einheimischen nach einer Ecke nicht entschlossen genug klärten und Dominik Meisel einköpfen konnte. Das 0:3 in der 41. Minute resultierte schließlich aus einem von Jermain Mischalke verwandelten Foulelfmeter. Er selbst war zuvor von Alexander Kopf zu Fall gebracht worden. Der verletzte sich bei dieser Aktion und musste etwas später ausgewechselt werden.

In Halbzeit zwei ließen die Spieler des FVI trotz des eigentlich aussichtslosen Dreitore-Rückstands die Köpfe nicht hängen. Sie versuchten es weiterhin und hatten auch Chancen. Zunächst hatten sie allerdings Glück, denn der Ex-Illertisser Eliot Muteba traf in der 54. Minute nur den Pfosten. Doch wenig später hatten die Illertaler ihrerseits Pech, denn der Ball landete nach einem Distanzschuss von Marco Hingerl ebenfalls am Aluminium (58.). Der Ehrentreffer wollte auch weiterhin einfach nicht fallen. Der eingewechselte Daniel Gerstmayer zielte knapp am langen Eck vorbei (68.) und bei Yannick Glessings Schuss streifte der Ball ebenfalls die Torumrandung (84.).

„Es war ein sehr unglücklicher Verlauf, denn schon mit der ersten Aktion sind wir in Rückstand geraten“, analysierte Trainer Holger Bachthaler: „Dann haben wir gut ins Spiel zurückgefunden, was gegen diesen sehr gut besetzten Gegner nicht leicht war. Leider wurde uns ein reguläres Tor aberkannt und Würzburg erzielte aus jeder Situation einen Treffer, allerdings mit tatkräftiger Unterstützung von uns.“

FV Illertissen: Witte – Kopf (46. Milic), Zeller, Neuberger – Heckmann, Hingerl, Embaye (66. Hausmann), Cocic (79. Fofanah), Gölz (81. Irigoyen) – Glessing, Rühle (59. Gerstmayer).