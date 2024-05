Fußball

18:03 Uhr

Ex-Profi Timo Wenzel gründet eine eigene Fußball-Akademie

Plus Timo Wenzel hat als Fußballprofi sogar in der Champions League gespielt. Jetzt möchte der Neu-Ulmer all seine Erfahrung an den Nachwuchs weitergeben.

Von Stephan Schöttl

An seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz erinnert sich Timo Wenzel noch ganz gut. Fünf Jahre alt war er damals, als er beim FC Burlafingen mit dem Kicken angefangen hat. Freilich hatte er auch er als kleiner Bub schon den Traum, eines Tages als Profi in den höchsten Ligen der Welt sein Geld zu verdienen. Dass er es später tatsächlich so weit bringen sollte, wusste Wenzel damals natürlich noch nicht. Heute sagt er rückblickend: „Es liegt an einem selbst.“

Seine Vita liest sich beeindruckend. Mit 22 Jahren beförderte ihn Ralf Rangnick in Stuttgart zum Profi, wenig später gehörte er zu den „Jungen Wilden“ um Kevin Kuranyi, die beim VfB für Furore sorgten. Wenzel wurde 2003 deutscher Vizemeister, schoss die Schwaben eine Saison später mit einem Tor gegen die Glasgow Ranger ins Achtelfinale der Champions League. Als Verteidiger wohlgemerkt. Bei seiner nächsten Station, dem 1. FC Kaiserslautern, wurde er zum Kapitän ernannt, über den FC Augsburg ging es für ihn schließlich zu Omonia Nikosia auf Zypern. Auch dort war er Leistungsträger seines Teams, wurde auf der Insel Meister, Pokal- und Supercupsieger. Der 46-Jährige hat reichlich Erfahrung gesammelt, die er künftig an den Nachwuchs weitergeben will. Zum 1. Juni startet der Neu-Ulmer mit seiner „Timo Wenzel Fußball-Akademie.“

