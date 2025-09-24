Fünf Tore und ein Schockmoment für den FV Illertissen

Es war in positiver wie in negativer Hinsicht alles geboten beim 5:3-Sieg des FV Illertissen beim TSV Aubstadt in der bayerischen Fußball-Regionalliga: Erst die Führung des FVI, dann die schwere Verletzung von Torhüter Malwin Zok bei seinem ersten Einsatz, anschließend eine Halbzeitführung von Aubstadt und nach der Pause eine tolle Aufholjagd des FVI mit vier Toren.

Von Beginn an übernahmen die ohne den erkrankten Marco Gölz angetretenen Gäste die Initiative. Schon nach wenigen Minuten herrschte große Aufregung, denn Tobias Rühle war im Strafraum am Gegenspieler vorbei und wurde von ihm offensichtlich zu Boden gerissen, der Pfiff des Unparteiischen blieb jedoch aus. Der FVI startete in der Folge immer wieder gute Offensivaktionen, der Lohn war in der 18. Minute das 1:0, als Milos Cocic den Ball nach einem Querpass von Eduard Heckmann ins Eck jagte. Dann wurde es aber dramatisch, denn nach einem Steilpass in den Strafraum wurde der herauslaufende Torhüter Malwin Zok vom ehemaligen Illertisser Spieler Franz Helmer abgeräumt. „Das war sicher keine Absicht“, sagte FVI-Trainer Holger Bachthaler: „Aber es war ein böses Foul und eine klare rote, nicht nur eine gelbe Karte.“ Der herbeigerufene Notarzt kam zunächst nicht durch, denn parkende Autos versperrten den Rettungsweg. Zum Glück gehörte zum Betreuungsteam der Aubstädter ein Arzt. In der Klinik wurde eine kräftige Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Die Ereignisse sorgten bei den Illertissern in der Folge für einige Verwirrung und so kam Aubstadt in der 45. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch zwei Flachschüsse von Severo Sturm und Marcel Fischer zur 2:1-Führung.

Die Reaktion der Illertisser war bemerkenswert. Sie bestimmten in Halbzeit zwei eindeutig das Spiel und kamen fast zwingend zu Toren. Daniel Hausmann mit einer Direktabnahme in der 65. und Marco Hingerl in der 74. Minute drehten mit ihren Toren das Spiel. In der 85. Minute wurde Marco Hingerl von Steffen Behr gelegt und der eingewechselte Daniel Gerstmayer verwandelte den fälligen Strafstoß zum 4:2 aus Sicht der Gäste. Wenig später setzte er mit seinem Treffer zum 5:2 noch einen drauf. Das 3:5 in der Nachspielzeit durch Max Grimm war nur noch Ergebniskosmetik.

„Ein sehr wichtiger Sieg“, freute sich Trainer Holger Bachthaler:“ Zuletzt haben die Ergebnisse nicht den Leistungen entsprochen. Die Jungs blieben trotz der Gegentore bei sich und haben das Spiel gedreht.“

FV Illertissen: Zok (34. Witte) – Irigoyen, Neuberger, Kopf, Heckmann – Cocic (90. Reinhardt), Zeller, Hingerl, Hausmann (73. Milic) – Rühle (61. Gerstmayer), Glessing (86. Pfaumann).