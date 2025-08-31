Für den FV Weißenhorn beginnt die Saison von vorne

Die Steine der Erleichterung, die den Spielern und Verantwortlichen des FV Weißenhorn vom Herzen geplumpst sind, waren laut und deutlich übers Rothtal hinaus zu vernehmen. Die Fuggerstädter feierten nach den beiden Auftaktniederlagen in der Kreisliga A 3 mit dem 4:1 gegen den SV Oberroth ihren ersten Saisonsieg. Der ging voll und ganz in Ordnung, die Oberrother waren nicht mehr als ein Sparringspartner. Bei konsequenterer Chancenverwertung wäre der Sieg des FVW noch höher ausgefallen. Entsprechend zufrieden äußerte sich ihr Trainer Benjamin Reiser: „Das war endlich eine Leistung, auf die wir aufbauen können. Nun beginnt die Runde quasi von vorne für uns. Sein Oberrother Amtskollege Ralph Amann war sichtlich enttäuscht, er wollte aber doch nicht alles schlecht reden: „Die Niederlage geht ganz klar in Ordnung, weil wir vieles haben vermissen lassen. Aber dennoch gab es einige gute Aktionen. Wir waren einfach zu grün.“

Zu Beginn vergab Gjenttijan Haxhijaj (13., 14.) noch zwei Weißenhorner Chancen, doch kurz darauf klingelte es auch schon im Oberrother Gehäuse. Fahrudin Dzehverovic besorgte die 1:0-Führung für die Fuggerstädter (18.). Nach gut einer halben Stunde fungierte Dzehverovic als Vorbereiter für Mert Yagcioglu, der auf 2:0 stellte (33.).

Gleich nach Wiederanpfiff brachte Rene Lichtblau mit seinem Treffer zum 2:1 kurzzeitig noch einmal Spannung in die Partie (47.). Doch der Jubel war kaum verhallt, da stellte Dzehverovic mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (48.). In der Folge ergaben sich für die Einheimischen Möglichkeiten im Überfluss. Doch entweder scheiterten sie an Oberroths Keeper Tim Ölschläger, dem einzigen Spieler seiner Mannschaft mit Normalform oder der entscheidende Pass wurde schlampig gespielt oder er kam aus anderen Gründen nicht an.