Für die SGM Aufheim-Holzschwang wird der Jubel zur Routine

Diese Erfolgsgeschichte dürfte einmalig sein beim Turnier um den Ulm/Neu-Ulmer Fußball-Stadtpokal. Dass eine Mannschaft mehrmals nacheinander gewinnt und deswegen die Trophäe über Jahre hinweg im eigenen Sportheim ausstellen darf, das hat es natürlich schon gegeben. Dass ein Team allerdings je zwei Mal in Folge sowohl in der Halle als auch unter freiem Himmel die Nase vorn hat, das ist ein Novum. „Irgendwie liegt uns der Stadtpokal“, sagte Trainer Johannes Paul am Samstagabend. Zuvor hatte seine SGM Aufheim-Holzschwang das Finale der 54. Ausgabe dieser Mammutveranstaltung gegen den TV Wiblingen knapp mit 3:2 gewonnen.

Dabei hatte Paul auch im Endspiel auf eine aus Spielern der ersten und zweiten Garnitur zusammengemischte Mannschaft gesetzt. Zunächst sah es dennoch danach aus, als könne der Bezirksligist die Angelegenheit schnell regeln. Marius Stiegeler traf erst nur den Pfosten (6.), Daniel Stumpp dann wenig später und ohne Mühe ins Tor (14.). Der TV Wiblingen, übrigens beim ersten Stadtpokal 1970 schon Finalteilnehmer, ließ aber nicht locker. Einen blitzsauber herausgespielten Konter schloss Mete Basar mit dem 1:1 Ausgleich ab (26.). Vor den Augen von Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Bezirkschef Hans-Peter Füller hatten beide Mannschaften bis zur Pause zwar noch die eine oder andere Chance, insgesamt war das Spiel nun jedoch eine eher zähe Angelegenheit. Die beste Möglichkeit zur Führung vergab Wiblingens Ricco Freiberg. Er traf aus zentraler Position nur den Querbalken des SGM-Gehäuses (40.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Wiblingen zunächst sogar die größeren Spielanteile. Allerdings nur, bis einem TV-Abwehrspieler ein Foulspiel im eigenen Strafraum unterlief und der Unparteiische zurecht auf Strafstoß entschied. Jan Krumpschmid verwandelte diesen souverän zum 2:1 (60.) für Aufheim-Holzschwang. Wenig später wurde ein Versuch von Stumpp im letzten Moment abgewehrt (64.). Fortan hatte der Titelverteidiger wieder mehr vom Spiel. Trotzdem hatte Wiblingen bei einem weiteren Freistoß an die Latte Pech (77.). Als Felix Lehner zum 3:1 erfolgreich war, schien die Sache eigentlich gelaufen (82.). Nur drei Minuten später machte es Mete Basar mit seinem Treffer zum 3:2 noch einmal spannend, zu mehr sollte es den Ulmer Vorstädtern jedoch nicht mehr reichen.

Nach dem Finale konnte sich Organisator Edin Mandzukic über ein „sehr gelungenes Turnier“ freuen. Bernd Loser, Fußball-Abteilungsleiter beim Ausrichter SC Unterweiler, äußerte sich ebenfalls zufrieden. Er und seine vielen Helferinnen und Helfer durften insgesamt rund 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihrem Sportgelände begrüßen.

TSG Söflingen wird Dritter beim Fußball-Stadtpokal

Das Spiel um Platz drei gewann übrigens die TSG Söflingen mit 8:6 nach Elfmeterschießen gegen den ESC Ulm. Als bester Torschütze wurde am Ende noch der Wiblinger Furkan Bozdogan ( (sieben Tore) ausgezeichnet.