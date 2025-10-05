FV Altenstadt gewinnt das Spitzenspiel gegen die SGM Ingstetten/Schießen

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A 3 behielt der FV Altenstadt mit einem knappen 1:0 die Oberhand gegen die SGM Ingstetten/Schießen. Durch die zweite Niederlage in Folge verlor die Roggenburger Spielgemeinschaft auch die Tabellenführer an die Altenstadter. Dementsprechend angefressen war ihr Trainer Sven Biberacher: „Ich bin maßlos enttäuscht von der Leistung meiner Mannschaft. Es hat heute an allen Ecken und Enden gefehlt.“ Sein Altenstadter Kollege Markus Bolkart war zwar zufrieden mit der Einstellung und dem Spiel seiner Mannschaft, aber überschwänglich fiel sein Kommentar nicht aus: „Über weite Strecken war die Partie wirklich nichts Besonderes von beiden Seiten, aber am Ende hatten wir die größeren Möglichkeiten, um schon früher alles klar zu machen.“

Der erste Durchgang bot für die wenigen Zuschauer und Zuschauerinnen tatsächlich nur Magerkost. Beide Mannschaften gingen wenig kreativ zur Sache. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass das Führungstor der Einheimischen einer Standardsituation entsprang. Bolkarts Freistoß landete bei Kapitän Marco Enderle, der das Leder im SGM-Gehäuse unterbrachte (22.). Ansonsten wurde zum größten Teil von beiden Mannschaften auf Langholz-Fußball ohne Ertrag gesetzt.

Nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gäste nach mehreren Auswechslungen ihre Offensivbemühungen. Michael Harder war einer der neuen Spieler und er hatte in der 56. Minute die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, als er alleine auf FVA-Keeper Onur Acer zulief, sich das Spielgerät aber zu weit vorlegte.

Nach und nach konnten sich die Einheimischen aber wieder lösen, sie übernahmen ihrerseits die Initiative und erspielten sich dabei auch richtig gute Chancen. Mehmet Özcan scheiterte zunächst an Torhüter Aaron Berlinghof und den Nachschuss setzte er übers Gehäuse (64.). In der 70. Minute erhielten die Ausgleichsbemühungen der Gäste dann einen herben Dämpfer, als Ben Miller nach einem groben Foulspiel an Markus Bolkart die Rote Karte sah. Damit war die Rest-Euphorie der SGM Ingstetten-Schießen endgültig dahin und die Heimelf kam beinahe im Minutentakt zu weiteren Möglichkeiten. Stefan Schöllhorn (73.), Deniz Kurt (75.), Bolkart (82.), Melih Pamuk (82.) und schließlich noch einmal Kurt (88.) ließen diese jedoch aus und verpassten es, für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Aufseiten der Gäste prüfte lediglich Samuel Gerstlauer noch Acer mit einem Freistoß (90.+3).