FV Illertissen: Elf Tore im Pokal

Der FV Illertissen hat sich mit einem lockeren 11:1-Sieg beim mittelfränkischen Bezirksligisten Spvgg Hüttenbach-Simmelsdorf für die zweite Runde im bayerischen Totopokal qualifiziert. Die wird bereits am Donnerstag um 10.30 Uhr im Münchener Haus des Fußballs ausgelost. Die Ziehung wird live auf dem Instagram-Kanal des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) übertragen.

Schon zur Halbzeit führten die Illertisser in Hüttenbach mit 6:0. Trainer Holger Bachthaler hatte drei Neuzugänge in der Anfangsformation aufgeboten und wechselte später weitere vier ein. Unter ihnen war auch der jüngste Neuzugang Namrud Embaye, der bei seinem Einstand gleich einen Treffer beisteuerte. Bachthaler war insgesamt mit der Darbietung seiner Mannschaft zufrieden: „Wichtig war, dass wir die Hürde des ersten Pflichtspiels erfolgreich genommen haben. Die Mannschaft war sehr engagiert, die Tore wurden oft schön herausgespielt. Einziger Wermutstropfen waren die Verletzungen von Luis Pfaumann und Eduard Heckmann.“

Kurz vor Anpfiff war die Austragung des Spiels wegen eines heftigen Gewitterregens noch massiv gefährdet. Doch das Unwetter verzog sich und die Partie konnte regulär über die Bühne gehen. Die Hausherren, die bereits ein Punktspiel gegen einen Nachbarverein absolviert hatten, gingen in der Anfangsphase mit Feuereifer zur Sache. Doch bald übernahm der FVI das Kommando. Denis Milic eröffnete nach 17 Minuten den Torreigen, Yannick Glessing ließ schon zwei Minuten später das 2:0 folgen. Eduard Heckmann traf in der 23. Minute zum 3:0 und Glessing erhöhte mit zwei weiteren Toren (24., 27.) auf 5:0. Den Pausenstand besorgte Marco Hingerl in der 44. Minute mit dem 6:0. Zur Halbzeit wechselte der amtierende Pokalsieger dreimal, Daniel Hausmann traf zum 7:0 (52.). Unmittelbar danach gelang den tapferen Gastgebern durch Julian Schramm der Ehrentreffer zum 1:7, ehe Max Zeller (59.), Namrud Embaye (63.) und Marco Gölz (76.) das Ergebnis zweistellig gestalteten. Daniel Gerstmayer sorgte schließlich in der 81. Minute für den 11:1-Endstand.

Personell gibt es zum Saisonauftakt eine gute und eine schlechte Nachricht aus dem Lager des FV Illertissen. Die gute besagt, dass noch ein Neuzugang dazukommt. Mit dem 23-jährigen defensiven Mittelfeldspieler Namrud Embaye meldet der Regionalligist einen weiteren Neuzugang. Embaye hat bisher für Teutonia Ottensen gespielt, das sich aus der Regionalliga Nord zurückzieht. Die schlechte Nachricht: Torhüter und Neuzugang Jakob Mayer hat sich im Training einen Riss der Achillessehne zugezogen und fällt deswegen für lange Zeit aus. Somit ist man beim FV Illertissen wieder einmal auf Torhütersuche.