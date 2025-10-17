Ganz zufrieden ist der Trainer des SV Offenhausen nicht

Der SV Offenhausen bricht derzeit mit der eigenen Tradition: Im Gegensatz zu den Vorjahren steht die Mannschaft des neuen Trainers Dragan Trkulja aktuell mit schon acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenkeller auf dem fünften Rang und sorgt damit für das bislang beste Zwischenergebnis seit dem Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga im Jahr 2023. Der ehemalige Ulmer Kult-Stürmer spielt bei diesem Thema flache Bälle: „Ich habe davon gehört.“ Ein Umdenken bei der Zielsetzung hat das gute Abschneiden ohnehin nicht zur Folge. „Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber Ansprüche können wir alleine daraus nicht ableiten. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und jeden Sonntag holen, was halt geht“, so Trkulja weiter.

Auch vor diesem Hintergrund macht der Serbe keinen Hehl daraus, dass er mit dem Resultat in der Vorwoche nicht zufrieden war. Der SVO kassierte beim wilden 2:3 in Hüttisheim die erste Saisonniederlage. „Die Mannschaft hat alles gegeben und eigentlich auch gut gespielt“, lobt Trkulja zwar, dann aber schränkt er ein: „Wir haben in den letzten zwei Spielen drei Platzverweise kassiert. Die Disziplin war nicht gut und das hat uns Punkte gekostet.“ Intensive und sachliche Gespräche seien während der Woche geführt worden. Trkulja ist optimistisch: „Ich denke, die Mannschaft hat es jetzt kapiert.“

In personeller Hinsicht hat sich derweil die Situation wieder etwas entspannt. In Hüttisheim hatte Trkulja auch wegen der Sperren nur elf Feldspieler zur Verfügung. Am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Langenau erwartet der Trainer wieder eine volle Auswechselbank. Mit besonderen Kniffen will er aber nicht auf den Gegner reagieren: „Ich vertraue meiner Mannschaft. Wir sind stark genug, um unser Spiel durchzubringen.“

Zeitgleich legt Aufsteiger TSV Kettershausen/Bebenhausen beim in diesem Jahr überraschend starken FV Asch/Sonderbuch eine Reifeprüfung ab. Die SGM Senden-Ay empfängt auf dem Platz in Senden den SV Eggingen und muss unbedingt an die lichten Momente vom 3:4 in Westerheim anknüpfen, um nicht die roten Laternen an die Vereinsheime genagelt zu bekommen.

Der FC Burlafingen ringt derweil beim TSV Blaustein gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt um Big-Points. Die SGM Aufheim/Holzschwang ist im Heimspiel auf dem Platz in Aufheim gegen die TSG Ehingen klarer Favorit, muss die zweite Hälfte beim knappen Sieg in Burlafingen aber als deutliche Warnung verstehen.