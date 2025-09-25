Happiger Ausklang der englischen Woche für den FV Illertissen

Zum Abschluss der englischen Woche wartet auf den FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) in der bayerischen Fußball-Regionalliga am Valznerweiher in Nürnberg mit der U23 des Zweitligisten der aktuelle Tabellenzweite. Das ist erneut eine schwere Aufgabe für den FVI, denn die Jungprofis des Clubs werden sicher mit breiter Brust antreten. Grund dafür sind die letzten beiden Siege der Nürnberger, vor allem der am Dienstag (2:1) im Derby gegen die Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth. Im Spiel zuvor fegten sie den letzten Gegner der Illertisser, den TSV Aubstadt, mit 4:0 vom Platz.

Nürnbergs Trainer Andreas Wolf betreut bereits in der siebten Saison die Regionalligamannschaft, zuvor war er für die U19 des Traditionsvereins zuständig. Er bringt mit mehr als 100 Einsätzen als aktiver Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga auch eine Menge Profierfahrung mit. Zudem hat Wolf einmal mehr das Kunststück fertiggebracht, trotz insgesamt 19 Abgängen vor der Runde aus einer Handvoll Neuzugängen und Nachwuchsspielern ein schlagkräftiges Team zu formen. Es gab für Nürnberg in dieser Saison erst zwei Niederlagen, aber schon sieben Siege.

Dass die Illertisser mit solchen Mannschaften mithalten können, das haben sie am Dienstag bewiesen, als sie Aubstadt mit 5:3 die erste Heimniederlage beibrachten. Selbst Rückschläge wie die schwere Verletzung von Torhüter Malwin Zok und den 1:2-Halbzeitrückstand hat der FVI weggesteckt. Auch in Nürnberg wird die Mannschaft alles geben müssen, das weiß auch Trainer Holger Bachthaler: „Nürnberg verfügt über eine sehr spielstarke und individuell gut besetzte Mannschaft, die uns alles abverlangen wird.“

Insgesamt sieben Spieler des FV Illertissen fallen gegen Nürnberg aus. Namrud Embaye, Marco Gölz, Robin Muth, Niklas Musch, Malwin Zok, Mussa Fofanah und Lasse Jürgensen werden nicht zur Verfügung stehen.