In der Landesliga bleibt man unter sich

Am zehnten Spieltag der Fußball-Landesliga fordern sich die Mannschaften aus dem Bezirk Donau/Iller fast ausnahmslos gegenseitig heraus. Lediglich der TSV Neu-Ulm ist nach der 1:4-Niederlage im Derby gegen Türkspor Neu-Ulm am Mittwochabend spielfrei. Türkspor-Trainer Florian Peruzzi war mit dem Auftritt seiner Schützlinge im Derby sehr zufrieden: „Das war schon sehr souverän.“ Dabei verschoss Türkspor in Person von Onur Mutlu beim Stand von 2:1 für seine Mannschaft sogar noch einen Elfer (63.), unmittelbar danach gab es außerdem die gelb-rote Karte für Yavuz Tuna (64.). Vor dem Führungstreffer von Türkspor durch Baris Durmus (39.) ließ der Bezirksliga-Meister seinerseits mehrere Möglichkeiten ungenutzt. Wenigstens gelang Benjamin Klingen kurz vor der Halbzeitpause der 1:1-Ausgleich per Foulelfmeter (45.+1). Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel war Ediz Demirkiran mit dem Treffer zum 1:2 zur Stelle. Andrew Owusu mit seinen beiden Toren zum 1:4-Endstand (80., 90.+2) ließ die Mannschaft von Türkspor endgültig jubeln.

Am Samstag (15.30 Uhr) bekommt es Türkspor nach dem Meister mit dem Bezirksliga-Vizemeister der vergangenen Saison zu tun. Beim SC Staig kommt es damit zur Neuauflage eines Spiels, das es bereits vor dieser Punktrunde gegeben hat. Im WFV-Pokal setzten sich die Neu-Ulmer im August knapp mit 1:0 durch. „Das wird ein Brett für uns, wir werden einen Sahnetag brauchen“, sagt der Staiger Trainer Tim Hille vor dem Punktspiel. Der Kollege Peruzzi hingegen will den Sieg über den TSV Neu-Ulm in Staig vergolden: „Die spielen als Aufsteiger bisher eine gute Saison, trotzdem wollen wir die drei Punkte.“

Neues Selbstvertrauen hat man beim TSV Buch durch zuletzt drei Spiele ohne Niederlage getankt. „Wir haben uns Luft verschafft und sind gerade gut drauf“, berichtet Trainer Harry Haug aus Buch. Im dortigen Felsenstadion ist am Sonntag Großkampftag. Weil alle drei aktiven Mannschaften zu Hause spielen, wird die Partie gegen Srbija Ulm erst um 17 Uhr angepfiffen.

Eine heiße Kiste steht der SSG Ulm ebenfalls am Sonntag (15 Uhr) ins Haus, im Ulmer Süden taucht dann der FC Blaubeuren auf.