In Halbzeit zwei gibt es für den FV Illertissen viel zu feiern

Mit einem klaren 4:1-Sieg des FV Illertissen gegen den TSV Buchbach endete am Samstag das Duell der beiden Dinos in der bayerischen Fußball-Regionalliga. Für den FVI war es der dritte Sieg nacheinander, während Buchbach nun schon seit fünf Spielen auf einen Dreier wartet.

Vor allem in der zweiten Halbzeit drückten die Gastgeber mächtig aufs Gaspedal und erzielten drei Tore. Zur Pause hieß es noch 1:1, denn Buchbach glich in der Nachspielzeit fast aus dem Nichts die FVI-Führung durch Denis Milic aus der 7. Minute aus. Tobias Heiland zog davon und spitzelte den Ball an Torhüter Malwin Zok vorbei ins lange Eck. Kapitän Max Zeller hätte beinahe noch klären können, doch der Ball hatte die Linie schon überschritten. „Den Ausgleich mussten wir leider aus der einzigen echten Torchance des Gegners hinnehmen“, ärgerte sich FVI-Trainer Holger Bachthaler. Seine Mannschaft versäumte es dagegen in der ersten Halbzeit, ihre Führung auszubauen. Eine der besten Möglichkeiten dazu hatte nach einer Viertelstunde Milic, der mit einem Kopfball aus wenigen Metern einen Doppelpack verpasste. Generell hatte der FVI das Geschehen im Griff, auch wenn die Gäste mit großem Kraftaufwand immer wieder hoch anliefen. In der zweiten Halbzeit dominierte Illertissen noch klarer. Bachthaler analysierte: „Wir waren viel griffiger und präsenter in den Zweikämpfen.“

Direkt nach Wiederanpfiff spielte sich Luis Pfaumann an mehreren Gegenspielern vorbei, scheiterte aber an Torhüter Florian Rauh. Nur wenig später fiel aber das 2:1. Yannick Glessing spielte Milos Cocic frei, der nur die Latte traf. Der Abpraller landete bei Clayton Irigoyen, der den ersten Nachschuss zwar auch nicht an Rauh vorbei brachte. Doch mit dem zweiten hatte Cocic endlich Erfolg (49.). Seine Teamkollegen machten mit viel Schwung weiter und suchten die Entscheidung. Für die sorgte in der 79. Minute Daniel Gerstmayer, als er die Kopfballverlängerung von Luis Pfaumann zum 3:1 nutzte. Endgültig den Deckel drauf machte in der 82. Minute Mussa Fofanah, der nach schöner Vorarbeit von Yannick Glessing zum 4:1 traf. „Insgesamt war es ein verdienter und wichtiger Erfolg für uns. Wir sind sehr zufrieden und blicken jetzt mit Selbstvertrauen auf die kommenden Aufgaben“, lautete das Fazit von Trainer Holger Bachthaler.

FV Illertissen: Zok – Irigoyen, Zeller, Kopf (84. Ekinci), Neuberger – Heckmann (69. Gölz), Cocic, Hingerl (46. Pfaumann), Milic (77. Reinhardt) – Glessing, Gerstmayer (77. Fofanah).