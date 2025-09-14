In Neu-Ulm wird scharf geschossen

In Neu-Ulm wird zur Zeit besonders scharf geschossen, beim TSV Buch wiederum spricht Abteilungsleiter Steffen Amann von einem Tiefpunkt. Nachdem der TSV Neu-Ulm am vergangenen Mittwoch schon den SV Kressbronn mit einem 8:3 aus dem Dietrich-Lang-Sportpark geschossen hatte, setzten die Kollegen von Türkspor Neu-Ulm am Samstag in der württembergischen Fußball-Landesliga noch einen drauf und fertigten den TSV Riedlingen dort gar mit 9:1 ab. Salvatore Marino, der sportliche Leiter von Türkspor, sprach hinterher von einem sehr einseitigen Spiel auf dem Neu-Ulmer Kunstrasen: „Der ist uns natürlich entgegengekommen.“ Neben dem unbefriedigenden Zustand der Rasenplätze war Marino mit zwei Schiedsrichterentscheidungen nicht glücklich. „Ein geschenkter Elfmeter“ führte zum frühen 0:1 der Gäste. Pascal Schoppenhauer war der Torschütze für Riedlingen (8.). Dann war jedoch Schluss mit lustig, Türkspor hatte fortan ganz viel Ballbesitz und kam durch Nikola Stojnovic zum schnellen Ausgleich (12.). Der zweite zweifelhafte Elfer führte dann zur Neu-Ulmer Führung. Onur Mutlu traf vom Punkt aus zum 2:1 (31.). Innerhalb von zehn Minuten war die Messe dann gelesen. Deniz Erten (37.) sowie erneut Stojnovic (41.) sorgten für eine ungefährdete 4:1-Pausenführung. Umut Sönmez hatte zwischenzeitlich noch Pech mit einem Schuss an den Außenpfosten (30.). Andrew Owusu (50.), noch einmal Erten (52.), Mustafa Onur Cumur (68.), Stefan Ilic (76.) und Jan Geis (87.) schraubten den Spielstand fast nach Belieben in die Höhe.

„Wir wissen auch nicht so recht, woran es gerade liegt“, sagte Steffen Amann nach der glatten 0:4-Pleite seines TSV Buch beim bis dahin sieglosen SV Kressbronn. Die beiden ersten Tore (16., 44.) entstanden nach einem ähnlichen Strickmuster. Nahezu ohne Widerstand kamen die Kressbronner Fabian Großmann und Morten Peschel zu ihren Treffern. Luka Föger (53.) und Tobias Eckmann (90.) legten für die Kicker vom Bodensee nach. Jetzt haben die Bucher zwei Hausaufgaben vor der Brust. Erst kommt am Mittwoch der FV Rot-Weiß Weiler nach Obenhausen (19 Uhr) und am Sonntag (15 Uhr) wird der FC Blaubeuren im Bucher Felsenstadion erwartet.

Mannschaften ohne Niederlage eine eben solche beizubringen, darauf hat sich offensichtlich die SSG Ulm spezialisiert. Die Ulmer kamen beim Tabellenführer Olympia Laupheim zu einem späten 1:0-Sieg. In einem ausgeglichenen Spiel auf einem extrem schlechten Rasen sah SSG-Schlussmann Benjamin Enderle zunächst die Rote Karte wegen einer Notbremse (68.). Für den Lucky Punch war Björn Haußer verantwortlich (90.).

Lehrgeld musste Aufsteiger SC Staig bei seiner Hausaufgabe gegen den FC Wangen bezahlen. Die Allgäuer waren dabei das cleverere Team und gewannen in Staig zwar verdient, aber auch zu deutlich mit 4:1. Zudem leisteten sich die Gastgeber den Luxus eines verschossenen Foulelfmeters. Den Versuch von Julian Rauner konnte FC-Torhüter Marcel Maier beim Stand von 0:2 parieren (48.). Besser machte es der eingewechselte Manuel Illenberger, er verwandelte einen zweiten Foulelfer souverän zum 1:3- Zwischenstand (78.).

Erste Auswärtsniederlage des TSV Neu-Ulm

Nach dem Schützenfest vom Mittwoch schien der Höhenflug des TSV Neu-Ulm am Sonntagnachmittag zunächst eine Fortsetzung zu nehmen. Christopher Renz sorgte mit einem Doppelschlag gleich zu Beginn des Spiels beim FC Blaubeuren für eine 2:0-Führung (5., 8.). In einer engagierten und mit hohem Tempo über die Bühne gehenden Partie zeichnete Josip Santic noch vor der Pause für den 1:2-Anschluss verantwortlich (20.). Nikolaj Adlwarth glich fünf Minuten nach dem Seitenwechsel aus. Wiederum Josip Santic besiegelte schließlich mit seinem 3:2 (78.) die erste Auswärtsniederlage der Kreisstädter in dieser Saison.