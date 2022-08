Kurz vor dem Saisonstart verlässt auch Fabian Benko die Spatzen

Der Mittelfeldspieler schließt sich dem Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach an. Was er sich vom Wechsel erwartet.

Wenige Tage vor Start der neuen Regionalliga-Saison hat ein weiterer Spieler den SSV Ulm 1846 Fußball verlassen. Mittelfeld-Akteur Fabian Benko wechselt mit sofortiger Wirkung zur SG Sonnenhof Großaspach, die nach dem Abstieg in der vergangenen Spielzeit nun in der Oberliga spielt. Sein Vertrag in Ulm wurde vorzeitig aufgelöst.

Der 24-Jährige wurde im Nachwuchs des FC Bayern München ausgebildet, war im Sommer 2021 zu den Spatzen gewechselt und hat dort in 23 Einsätzen zwei Treffer erzielt. Benko schaffte es allerdings nicht, sich unter Trainer Thomas Wörle durchzusetzen. Jetzt startet er in Großaspach einen neuen Anlauf. „Ich hatte einen sehr zielführenden Austausch mit den Verantwortlichen, mir wurde von Beginn an klar aufgezeigt, wie man mit mir arbeiten möchte und welches Potenzial in diesem Verein steckt. Ich kenne den Klub noch recht gut aus der abgelaufenen Regionalliga-Saison und will ab sofort meinen Teil dazu beitragen, dass dem Verein eine erfolgreiche Saison bevorsteht“, wird er auf der Homepage des Vereins zitiert.

Das sagt der Sportliche Leiter über den Neuzugang

Benedikt Röcker, Leiter Sport und Organisation bei der SG Sonnenhof, freut sich über den Transfer, spricht von einem "Top-Offensivmann". Er meint: "Er hat sein Können bereits in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt, bringt einiges an Erfahrung mit nach Aspach und wir erhoffen uns, dass er seine Qualitäten in unser Spiel – natürlich vor allem in der Offensive – einbringt."