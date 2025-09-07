Nur Aufheim-Holzschwang punktet dreifach

Die SGM Aufheim/Holzschwang punktete am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller als einzige bayerische Mannschaft dreifach. Der stark gestartete SV Offenhausen musste sich im Spitzenspiel gegen Westerheim nach einer turbulenten Schlussphase mit einem Unentschieden begnügen, Kettershausen kassierte vier Kisten und Senden-Ay sogar sechs.

SV Jungingen – SW Donau 4:1 (1:1). Matchwinner für den SV Jungingen war Lukas Neth, dem am Samstag ein Viererpack gelang. Der 24-jährige Angreifer besorgte bereits nach zehn Minuten den Führungstreffer, den Yannick Bischoff zunächst noch egalisierte (36.). Mit einem Hattrick in Halbzeit zwei (46., 65., 84.) sorgte Neth dann aber für klare Verhältnisse.

SV Offenhausen – SV Westerheim 2:2 (1:0). Es blieb lange Zeit beim 1:0 für Offenhausen, das Jasmin Busatlic in der 44. Minute erzielte. Aber in den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst der Ausgleich durch Thorsten Rieck (84.), dann die erneute Führung des SV Offenhausen durch Pavle Grgic (88.) und in der 89. Minute setzte wiederum Rieck schließlich den Schlusspunkt.

FV Asch-Sonderbuch – SV Eggingen 2:1 (1:0). Jonas Kirsamer (7.) und Florian Schmeißer (51.), stellten auf 2:0, Joel Schmitt betrieb Ergebniskosmetik (82.).

TSV Langenau – FC Burlafingen 3:1 (1:0). Florian Ufschlag erzielte mit seinem dritten Saisontor früh das 1:0 für Langenau (9.), Vorlagengeber Timo Bemsel verschoss kurz vor der Pause einen Foulelfer (42.). Beim nächsten Versuch ging Christian Sauter an den Punkt und traf zum 2:0 (57.). Mirko Ehret verkürzte für den Aufsteiger (58.), Fatih Soyyigit machte für Langenau den Sack zu (82.).

FC Hüttisheim – TSG Ehingen 2:3 (1:1). Ein höchst unterhaltsames Spiel mit fünf Toren und zwei Platzverweisen. Rot sah der Hüttisheimer Pascal Rieg nach einer Notbremse in der 32. Minute, gelb-rot der Ehinger Erik Turlykashev in der 85. Minute. Die Torfolge: 0:1 Daskalidis (1.), 1:1 Micanovic (33.), 1:2 Carriero (47.), 1:3 Pikneev (62.), 2:3 Hahn (90.+3).

Türkgücü Ulm – TSV Kettershausen-Bebenhausen 4:1 (1:0). Der Aufsteiger aus der Kreisliga A 3 kassierte beim Absteiger aus der Landesliga im vierten Saisonspiel die vierte Niederlage. Eronis Dinaj (37.) und Adel Ajkunic (66.) besorgten die 2:0-Führung für Türkgücü, der TSV-Torjäger Alexander Seidel verkürzte (74.). Im Endspurt machte dann aber Türkgücü mit den Treffern von Fatajo Ousman (88.) und Eronis Dinaj (90.+4) den Sack endgültig zu.

SGM Aufheim-Holzschwang – TSV Blaustein 2:0 (1:0). Der Titelanwärter feierte den zweiten Saisonsieg nacheinander, der stand allerdings bis kurz vor Schluss auf Messers Schneide. Leon Dietz schoss Aufheim-Holzschwang zwar früh in Führung, Daniel Stumpp vergab aber vom Elfmeterpunkt aus die große Chance, auf 2:0 zu stellen (82.). Beim nächsten Versuch durfte Jan Krumpschmid ran und der verwandelte in der 6. Minute der Nachspielzeit.

SG Öpfingen – SGM Senden-Ay 6:1 (3:0). Der Tabellenführer machte gegen die Spielgemeinschaft aus dem Illertal das halbe Dutzend voll. Als Samuel Haas mit einem Abstauber den Ehrentreffer für die SGM Senden-Ay erzielte (67.), da hieß es durch Gabriel Koch (11.), Jonas Herde (18.), Robin Stoß (35., 48.) und Silas Eberle (66.) bereits 5:0 für Öpfingen, das kurz vor Schluss in Person von Marcel Siegler noch ein Tor nachlegte.