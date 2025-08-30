Nur wenige Minuten der Hoffnung beim FV Illertissen

Bei der 1:4-Niederlage des FV Illertissen beim ambitionierten SV Wacker Burghausen war das Spiel geprägt von zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Zur Pause führten die Einheimischen klar und verdient mit 3:0. Nach der Pause konnten die Illertisser die Partie offener gestalten, nach dem Anschlusstreffer zum 3:1 durch einen von Tobias Rühle verwandelten Handelfmeter unmittelbar nach der Halbzeit schien sogar eine Aufholjagd möglich. Doch schon wenige Minuten später war diese Hoffnung schon wieder dahin, denn Burghausen stellte mit dem Treffer zum 4:1 den alten Abstand wieder her.

„Dabei waren wir in den ersten Minuten gut ins Spiel gekommen und hatten das Gefühl, die richtige Herangehensweise gewählt zu haben“, klagte FVI-Trainer Holger Bachthaler hinterher: „Doch mit der ersten Aktion von Burghausen gerieten wir in Rückstand. Das müssen wir einfach besser verteidigen.“ Bei einer Flanke von Gabriel Simic reagierte Felix Bachschmid am schnellsten und traf aus wenigen Metern zum 1:0 (11.). Beim 2:0 in der 33. Minute durch Alexander Gordok halfen die Illertisser insofern mit, als sie nach einer Ecke den Ball nicht wegbrachten. In der 36. Minute traf Filip Ilic mit einem satten Weitschuss sogar zum 3:0.

Nachdem Tobias Rühle den von Alexander Gordok verursachten Handelfmeter zum 3:1 verwandelt hatte (48.), war kurzzeitig Hoffnung bei den Illertissern aufgekommen, doch nach dem gekonnt herausgespielten 4:1 durch Gabriel Simic (54.) war der Drops gelutscht. Bachthaler sagte: „Wir haben nach der Pause versucht, alles auf den Platz zu bringen. Wir mussten aber insgesamt die Leistung von Burghausen anerkennen.“

In der kommenden Woche gilt das Hauptaugenmerk beim FV Illertissen natürlich dem Totopokal-Schlager am Samstag (14 Uhr) gegen die Münchener Löwen und dem nicht weniger wichtigen Regionalliga-Derby beim FC Memmingen am darauf folgenden Dienstag (19 Uhr).

FV Illertissen: Witte – Gölz (78. Helbock), Zeller, Neuberger, Heckmann (71. Irigoyen) – Glessing, Embaye, Muth (58. Cocic), Hausmann (61. Gerstmayer) – Milic, Rühle (78. Micic).