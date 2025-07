SGM Aufheim ist im Finale des Fußball-Stadtpokals klare Favorit

Der Titelverteidiger nimmt Kurs auf die Titelverteidigung. Die SGM Aufheim-Holzschwang hat im Halbfinale beim Ulm/Neu-Ulmer Fußball-Stadtpokal auf dem Sportgelände in Unterweiler überhaupt nichts anbrennen lassen. Bis auf etwas unkonzentrierte zehn Minuten sei es ein Auftritt gewesen, wie man sich ihn sich vorstelle, sagte SGM-Trainer Johannes Paul. Die minimalen Probleme seien jedoch lediglich den Auswechslungen geschuldet gewesen. Seine gemischte Mannschaft – es wurden Spieler aus der ersten und der zweiten Garnitur eingesetzt – ließen dem Gegner TSG Söflingen nicht den Hauch einer Chance. Der A-Kreisligist bekam vom klassenhöheren Gegner eine deftige 6:0-Packung verabreicht. Emil Bernau (10.) und Melik Kelekio (11.) zogen den Söflingern mit ihren Treffern früh den Zahn. Niklas Pfeffer (26.), Alp Köse (41.), Marius Stiegeler (50.) sowie Sven Tscheschner (60.) machten für den Stadtpokal-Sieger des vergangenen Jahres das halbe Dutzend voll. „Wir wollen das Turnier natürlich gewinnen“, sagte Johannes Paul. Welche Mannschaft er am Samstagnachmittag ins Finale schickt, das ließ er jedoch offen: „Nach dem Kabinenfest am Freitagabend müssen wir sehen, wer überhaupt dabei sein kann.“

Im zweiten Halbfinale ging es durchaus zur Sache, Geschenke wollten weder der TV Wiblingen noch der ESC Ulm machen. Reichlich verteilt wurden dafür Nickligkeiten und es gab zahlreiche hart geführte Zweikämpfe. Den Eisenbahnern half letztlich die 1:0-Führung von Abdoulie Sanyang (17.) nichts. David Stanic (39.) und Mikel Kebreab (40.+2) drehten für den ehemaligen Verbandsligisten Wiblingen noch vor dem Seitenwechsel die Partie. Mete Basar (58.) sorgte mit seinem 3:1 für die endgültige Entscheidung.

Damit kommt es im Finale des Stadtpokals am Samstag um 17 Uhr zur Neuauflage eines Spiels aus der Vorrundengruppe A. In dem hatte der Bezirksligist Aufheim/Holzschwang gegen den B-Kreisligisten Wiblingen mit 5:3 gewonnen. Zuvor spielen ab 14.30 Uhr die TSG Söflingen und der ESC Ulm Platz drei aus.