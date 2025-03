So kann das Jahr weiter gehen für die SGM Senden-Ay

Die SGM Senden-Ay legte einen starken Start in die Rückrunde der Fußball-Bezirksliga hin. Auch wenn die bisher erreichten vier Zähler noch nicht für Entspannung sorgen, so keimt nach den mitunter derben Rückschlägen vor dem Winter doch Zuversicht auf. „Wir hätten gerne weniger Stress, aber wir haben uns weiterentwickelt“, glaubt Spielertrainer Simon Fischäß vor dem wichtigen Duell mit dem Mitaufsteiger aus Eggingen am Sonntag (15 Uhr) in Ay.

Der SV Eggingen liegt gleichauf mit der SGM Senden-Ay

Vor allem das überraschende Unentschieden gegen den ambitionierten SC Staig zum Rückrundenauftakt war Balsam für die geschundene Seele. Fischäß räumt ein, dass der Punktgewinn auch ein Stück weit glücklich war, seine Mannschaft aber aufopferungsvoll gekämpft und alles für den Teilerfolg getan habe. „Wir haben im Winter den Fokus auf unsere Defensive gelegt. Da haben wir in der Vorrunde einfach zu viel zugelassen“, erläutert er. Allerdings forderte der große Kampf gegen den SC Staig auch seinen Tribut. Fischäß blickt zurück: „Man hat einigen Spielern in der Woche danach schon angemerkt, dass wir extrem viel in dieses Spiel investiert haben.“ Umso erfreulicher war es, dass die Sendener Spielgemeinschaft auch das erste der enorm wichtigen Kellerduelle beim TSV Blaustein mit 3:1 gewinnen konnte. Fischäß analysiert die Situation und unterstreicht damit die Bedeutung des Spiels gegen Eggingen: „Das ist schon ein sehr spannendes Tabellenbild.“ Eggingen liegt aktuell nach Punkten gleichauf mit den Illertalern und hat seine beiden Spiele gegen Blaustein und in Asselfingen gewinnen können. „Die haben eine gute Offensive“, glaubt Fischäß erkannt zu haben und sieht wieder eine Herausforderung auf seine Abwehr zukommen. Bange ist ihm freilich nicht. Vor allem die Neuzugänge Mikael Öztürk und Emir Can Ayhan sorgen dafür, dass Fehler der Hintermannschaft durch eigene Treffer kompensiert werden können.

Den Spieltag eröffnen werden am Samstag (15.30 Uhr) die SG Öpfingen und der FV Asch/Sonderbuch. Am Sonntag folgt dann unter anderem der SV Offenhausen mit seinem schweren Heimspiel gegen den SC Staig. Offenhausen möchte punkten, um weiter Boden zwischen sich und die Abstiegsregion legen zu können. Staig hingegen steht im Kampf um die Meisterschaft unter Druck. Zumindest ist nicht davon auszugehen, dass der Klassenprimus TSV Neu-Ulm im Heimspiel gegen den SV Jungingen seiner Favoritenrolle nicht gerecht wird.

Die SGM Aufheim/Holzschwang empfängt zeitgleich den als Absteiger so gut wie feststehenden SV Asselfingen und möchte ebenfalls auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben.