Stephan Baierl wird wieder Trainer beim Regionalligisten FC Memmingen

Schon 2018 und 2019 trainierte Stephan Baierl den Regionalligisten FC Memmingen. Warum es den Elchinger jetzt ein zweites Mal ins Allgäu zieht.

Der ranghöchste Allgäuer Fußball-Verein, der FC Memmingen, vermeldete im Kampf ums Überleben in der Regionalliga Bayern erneut einen Trainerwechsel. Vergangenen Mittwoch den freiwilligen Rücktritt von Fabian Adelmann nach nur fünf Monaten und das Einspringen des Sportlichen Leiters Thomas Reinhardt. Anfang dieser Woche verkündete FCM-Präsident Armin Buchmann, dass in wenigen Wochen wieder ein anderer Coach das Zepter schwingen wird. Ein alter Bekannter. Stephan Baierl trainierte bereits 2018 und 2019 die Memminger, wechselte dann zum SSV Ulm 1846 Fußball als Sportlicher Leiter. Im März dieses Jahres wurde er beim württembergischen Verbandsligisten TSV Essingen als Trainer vorzeitig beurlaubt.

Buchmann hatte schon im Herbst nach der Trennung von Esad Kahric mit einem Comeback des 45-Jährigen geliebäugelt. Dessen Bindung zum TSV Essingen habe das damals verhindert, erklärt der Vorsitzende, der Baierl eine „hohe Reputation“ zuschreibt. Er habe 2018 den Klassenerhalt über die Relegation geschafft und in der darauffolgenden Saison für die erfolgreichste Spielzeit seit Zugehörigkeit zur Regionalliga Süd verantwortlich gezeichnet.

Das sagt Stephan Baierl über seinen neuen Job beim FC Memmingen

Spricht man mit dem Rückkehrer Baierl, fühlt man sich ein klein wenig an SPD-Politiker Willy Brandt erinnert, der 1958 beschwor, „dass eines Tages zusammengefügt sein wird, was zusammengehört“. Denn Baierl hat sich schon in seiner ersten Zeit beim FCM „sehr, sehr wohlgefühlt. Ich hatte eine super Zeit in Memmingen. Die Entscheidung, den Verein zu verlassen, ist mir damals wirklich schwergefallen“, erzählt er.

Er habe sie seinerzeit aus persönlichen Gründen getroffen. Die Kinder seien noch klein gewesen, seine Frau berufstätig. Deswegen sei es ihm beim ersten Mal einfach zu viel geworden, sagt Baierl, der hauptberuflich als Lehrer an der Adalbert-Stifter-Gesamtschule in Ulm arbeitet und in Oberelchingen lebt. Baierl ist sich sicher, dass er Beruf, Familie und Fußball jetzt gut koordinieren könne. In den aktuellen Abstiegskampf des FCM will er sich nicht einmischen. Die Verantwortung liege weiter bei Thomas Reinhardt. In welcher Liga der FCM kommende Saison spiele, sei jetzt ohnehin erst mal zweitrangig. Denn: „Es liegt so oder so ein weiter Weg vor uns, auf dem schwierige Aufgaben auf uns warten.“