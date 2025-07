Stimmung und ein starker Gegner für den FV Illertissen

Zum Auftakt der neuen Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga wartet am Freitag (19 Uhr) im Vöhlinstadion auf den FV Illertissen mit Topfavorit Würzburger Kickers eine Mammutaufgabe und gleichzeitig ist eine Kuriosität zu notieren: Die neue Spielzeit beginnt genau so, wie die alte geendet hat. Nämlich mit einem Heimspiel gegen Würzburg. Am 17. Mai verabschiedete sich Illertissen mit einer 0:1-Niederlage gegen die Kickers in die Sommerpause.

Der ehemalige Drittligist hat seinen Kader allerdings mittlerweile runderneuert und geht mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison. Vor drei Jahren war Würzburg aus der dritten Liga abgestiegen und wurde 2023/24 souverän Meister in der Regionalliga Bayern. In der anschließenden Relegation scheiterte die Mannschaft aus Unterfranken aber an der zweiten Garnitur von Hannover 96. Diesen Betriebsunfall will man offensichtlich bei den Kickers reparieren. Vor der neuen Saison wurden neun Spieler verpflichtet, die durchweg Regionalliga-Erfahrung haben. Unter ihnen sind mit dem derzeit allerdings verletzten Liam Omore und Eliot Muteba auch zwei Ex-Illertisser. Mit dem 42-jährigen Marc Reitmaier übernahm auch ein neuer Trainer.

Ein derartiges Kaliber zum Auftakt ist für die Illertisser natürlich auch ein Ansporn. Schaffen sie es, dem Favoriten Paroli zu bieten, dann wäre das für das Selbstvertrauen durchaus förderlich. Andererseits befindet sich die Mannschaft im Neuaufbau und weiß noch nicht so recht, wo sie steht. Trainer Holger Bachthaler sagt: „Mit Würzburg treffen wir zum Saisonauftakt auf eine sehr spielstarke und individuell top besetzte Mannschaft. Aufgrund des großen Umbruchs bleibt abzuwarten, auf welchem Leistungsstand wir uns nach der kurzen Vorbereitungsphase befinden. Jetzt gilt es für uns, schnellstmöglich in den Wettkampfmodus zu kommen.“

Schwieriges Auftaktprogramm für den FV Illertissen

Zumindest ein positiver Auftakt ist dem FVI schon gelungen, auch wenn der 11:1-Kantersieg im Pokal nicht unbedingt ein Maßstab ist. Den werden die Illertisser in nächster Zeit aber mehrfach haben, denn das Auftaktprogramm ist happig. Die nächsten Gegner sind mit Bayreuth, Wacker Burghausen und Unterhaching ebenfalls Hochkaräter, dazwischen steht am 16. August ja noch das Spiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg auf dem Programm. Favorit ist der FV Illertissen in keiner dieser Partien.

Torhüter Jakob Mayer, Luis Pfaumann, Lasse Jürgensen und Robin Muth werden verletzungsbedingt fehlen. Beim FV Illertissen freut man sich jedenfalls auf das Spiel gegen Würzburg, zumal vermutlich auch wieder viele Fans aus Unterfranken anreisen werden.

FV Illertissen spielt im Pokal gegen Aindling

Als Gegner in der zweiten Runde des bayerischen Totopokals wurde dem FV Illertissen am Donnerstag der Landesligist TSV Aindling zugelost. Als Regionalligist muss der FVI natürlich auswärts antreten, ausgetragen wird die Partie im Landkreis Aichach-Friedberg voraussichtlich am Dienstag, 5. August. Der TSV Aindling hat übrigens in Runde eins den SV Egg mit 3:1 aus dem Wettbewerb geworfen.