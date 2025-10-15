Tobias Rühle trifft zweimal für den FV Illertissen

Mit dem 4:1-Sieg im Flutlichtspiel gegen die SpVgg Ansbach setzte der FV Illertissen vor etwas mehr als 280 Zuschauern und Zuschauerinnen am Dienstagabend ein dickes Ausrufezeichen. Immerhin hatten die Gäste zuvor in der bayerischen Regionalliga siebenmal in Folge nicht verloren. Zumindest in den ersten 45 Minuten deuteten sie ihre Qualität auch im Vöhlinstadion an, doch letztlich überzeugten die Illertisser mit einer tadellosen Gesamtleistung. In beiden Halbzeiten spielte ihnen ein Blitzstart in die Karten. Außerdem gab es Routinier Tobias Rühle, dem in diesem Spiel ein Doppelpack gelang.

Nach nur zwei Minuten erzielte Rühle den ersten Treffer. Nach einem Steckpass von Milos Cocic jagte er den Ball vehement zum 1:0 in die Maschen. Die Ansbacher versuchten in der Folge, mit laufintensivem frühem Pressing diesen Rückstand wettzumachen. Doch der FVI stand sehr gut und ließ kaum etwas zu. Lediglich in der 11. Minute kam Björn Angermeier nach einer Ecke am Fünfer zum Schuss, er zielte jedoch daneben. Der FVI versäumte es nach einer guten halben Stunde, die Führung auszubauen. Zunächst traf Tobias Rühle in aussichtsreicher Position den Ball nicht voll (31.) und dann zögerte Milos Cocic nach einem Querpass von Yannick Glessing zu lange (34.).

Ein erneuter Blitzstart zu Beginn der zweiten Hälfte brachte dann jedoch das 2:0. Yannick Glessing legte für Max Zeller ab und der traf aus vollem Lauf ins lange Eck (49.). Der FVI ruhte sich aber mitnichten auf diesem Zweitore-Vorsprung aus, sondern er drückte weiter. Tobias Rühle sorgte in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer für das 3:0. Er zog nach einem Steilpass von Max Zeller davon und traf im Nachschuss unter die Latte. Wenige Minuten später war Innenverteidiger Max Neuberger zur Stelle und stellte sogar auf 4:0 (73.). Der Ansbacher Ehrentreffer durch einen von Dino Nuhanovic in der Nachspielzeit verwandelten Foulelfmeter war nur noch Ergebniskosmetik.

„Ein sehr wichtiger Sieg“, sagte FVI-Trainer Holger Bachthaler bei der Pressekonferenz: „Ein Riesenkompliment an die Jungs, sie haben vor allem in der zweiten Halbzeit souverän gespielt.“

Bereits am Samstag um 14 Uhr geht es für seine Mannschaft mit einem weiteren Heimspiel weiter, dann gastiert der Aufsteiger VfB Eichstätt im Vöhlinstadion.

FV Illertissen: Zok – Kopf, Zeller, Neuberger – Heckmann, Hingerl (74. Milic), Gölz (76. Micic), Pfaumann (74. Muth), Cocic – Glessing (82. Fofana), Rühle (69. Gerstmayer).