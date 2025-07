TSF Ludwigsfeld feiern eine kuriose Meisterschaft

Diese Meisterschaft hat das Potenzial, in die Geschichtsbücher einzugehen. Die TSF Ludwigsfeld haben sich schließlich auf besonders spannende und kuriose Weise den Titel in der Fußball-Kreisliga B 4 gesichert.

Zunächst profitierten sie davon, dass Srbija Ulm II vom Sportgericht drei Punkte abgezogen bekam. Dadurch wurde es richtig interessant. Punktgleich mit dem SV Grimmelfingen, aber mit der etwas schlechteren Tordifferenz, ging Ludwigsfeld über die Ziellinie. Nun wird aber in der Kreisliga B das Torverhältnis eben nicht zur Entscheidungsfindung herangezogen. Stattdessen zählt der direkte Vergleich und in dem war Ludwigsfeld minimal besser. Das Hinspiel in Ludwigsfeld endete torlos 0:0, entscheidend war schließlich das 1:1 im Rückspiel bei den Grimmelfingern. Denn es gilt die alte Europapokalregel, nach der im Zweifelsfall Auswärtstore den Ausschlag geben. Genau genommen hat also Enzo Mingoia mit seinem Ausgleichstor in der 76. Minute Ludwigsfeld zur Meisterschaft geschossen.

„Das war trotzdem verdient, wir sind megastolz“, sagt Abteilungsleiter Stefan Schreiber. Er hat ebenfalls maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft. Schreiber hat schließlich gegen die Wertung eines Spieles von Srbija Einspruch eingelegt, nicht lockergelassen und schließlich Recht bekommen, nachdem der Einspruch in den beiden ersten Instanzen abgelehnt worden war.

An Weihnachten hatten die Ludwigsfelder noch neun Punkte Rückstand auf den Platz an der Sonne. „Dass es am Ende reicht, konnte sich damals niemand vorstellen“, sagt Trainer Markus Frank. In der Vorbereitung im Frühjahr legte er den Fokus mit großem Erfolg auf eine stabile Defensive, lediglich sieben Gegentreffer in den restlichen zwölf Partien der Saison ließen seine Schützlinge anschließend zu. „Er hat es geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren und dabei die richtigen Knöpfe gedrückt“: Abteilungsleiter Schreiber schwärmt von seinem Übungsleiter. Der 37-jährige Frank ist ein Eigengewächs und wohnt nur 200 Meter vom Sportgelände entfernt. Schon im ersten Jahr als Trainer habe sich die Mannschaft gut entwickelt, nach einigen Problemen in der Hinrunde gelang ihm und seinen Kickern nun im zweiten Amtsjahr der große Wurf.

Der Abteilungsleiter stellt fest: „Bei uns steht das Vereinsleben im Vordergrund, der Zusammenhalt ist recht groß.“ Auch deswegen bleibt der Kader zusammen. Auf eine weitere Sache ist man bei den TSF Ludwigsfeld besonders stolz: die Disziplin der Spieler. Keine einzige rote oder gelb-rote Karte haben die sich in der abgelaufenen Spielzeit eingefangen, berichtet Trainer Frank.

Weil im letzten Spiel der Saison das Heimrecht mit Ataspor Neu-Ulm getauscht wurde, war der Weg zu einer rauschenden Party auf dem eigenen Sportgelände frei. Nach dem 8:0-Kantersieg wurde ausgiebig gefeiert. Frank erinnert sich schmunzelnd: „Die Letzten sind erst 36 Stunden später nach Hause gegangen.“