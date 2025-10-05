TSV Buch ist seit vier Spielen ungeschlagen

Ein Spiel und hinterher zwei Meinungen dazu – so war es auch nach dem Bezirksduell in der württembergischen Fußball-Landesliga zwischen dem SC Staig und Türkspor Neu-Ulm. Während Staigs Trainer Tim Hille von einem Unentschieden sprach, das sich wie ein Sieg anfühlt, waren es für seinen Neu-Ulmer Kollegen Florian Peruzzi zwei verlorene Punkte. Beide Trainer beurteilten auch den Ablauf beim 1:1 am Samstag durchaus kontrovers. Peruzzi haderte unter anderem mit dem leichtfertigen Umgang seiner Spieler mit ihren Torchancen. Außerdem ärgerte er sich über den Verlauf der Nachspielzeit. Der Unparteiische hatte wohl vier Minuten zusätzlich angezeigt, der Ausgleich für Staig durch Lukas Mangold fiel jedoch erst später (90.+6). „Wir hatten bis zum Ende den Glauben“, sagte dagegen Hille, für den das Ergebnis nicht unverdient war. Es fühle sich nicht gut an, man sei die bessere Mannschaft gewesen, ärgerte sich dagegen Peruzzi. Das Nachholspiel gegen den TSV Neu-Ulm am vergangenen Mittwoch hat aber Türkspor doch einige Körner gekostet. Dabei begann der Favorit aus Neu-Ulm vielversprechend, Nikola Stojnovic sorgte für das 0:1 (32.). Dann hätte man vergessen, den Deckel drauf zu machen, so der Türkspor-Trainer. Die Schlussphase des Spiels rückte nicht nur wegen des ganz späten Ausgleichs in den Fokus. Zunächst sah der eingewechselte Tobias Weibler bei Türkspor die Rote Karte (90.+4). Eine Entscheidung, bei der sich beide Trainer übrigens einig waren: vollkommen zurecht. Staigs Julian Rauner folgte nur wenig später ebenfalls vorzeitig. Er sah wegen einer Unsportlichkeit noch Gelb-rot (90.+5).

TSV Buch gegen Srbija Ulm, das passt in aller Regel für die Mannschaft aus dem Rothtal. So auch am Sonntag, trotz der ungewohnten Anspielzeit um 17 Uhr. Dabei bezogen die Ulmer im Felsenstadion eine empfindliche 2:5 Schlappe, beide Teams liegen nun punktgleich in der Tabelle knapp über der Gefahrenzone. TSV-Trainer Uli Klar war hörbar stolz auf den überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft, die nun seit vier Spielen ungeschlagen ist: „Wir hatten das nicht unbedingt erwartet, wir haben aber ein Superspiel gemacht.“ Manuel Schrapp war früh und nach einem Foul an Moritz Spann per Elfmeter zum 1:0 erfolgreich (8.). „Der Klassiker“, so Klar zum 2:0 von Nevio Deufel nach einem weiten Einwurf (15.). Bis zur Pause hatten die Ulmer irgendwie keinen Auftrag am Sonntag. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war Robin Egle zur Stelle und besorgte praktisch schon die Vorentscheidung mit seinem 3:0 (46.). Ausgangspunkt zu diesem Treffer war der überragende David Trum. „Der hat ein Sonderlob verdient“, adelte Klar seinen Defensivspezialisten. Dalibor Andjic konnte zwischenzeitlich zwar auf 3:1 verkürzen (57.), Schrapp stellte dafür den alten Abstand wieder her (69.). Bei diesem Tor hatte Trum ebenfalls seine Beine im Spiel. Robin Egle schraubte mit dem 5:1 das Ergebnis noch in die Höhe (79.). Das 5:2 von Nikola Stanisic fiel am Ende nur noch statistisch in Gewicht (89.).

Im dritten bezirksinternen Duell unterlag die SSG Ulm dem FC Blaubeuren mit 0:2. Der TSV Neu-Ulm war am Wochenende spielfrei und empfängt am kommenden Samstag (15.30 Uhr) den TSV Buch im Dietrich-Lang-Sportzentrum.