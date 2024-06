Fußball

vor 49 Min.

Türkspor Neu-Ulm zieht seine zweite Mannschaft aus der Bezirksliga zurück

Plus Weil etliche Spieler zu anderen Klubs abgewandert sind, muss Türkspor Neu-Ulm seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb nehmen. Das hat weitreichende Folgen.

Von Jürgen Schuster

Gemunkelt wurde schon eine ganze Weile, nun ist die Entscheidung getroffen worden – und sie hat weitreichende Folgen. Die Verantwortlichen von Türkspor Neu-Ulm haben im Laufe dieser Woche den Rückzug ihrer zweiten Mannschaft bekannt gegeben. „Viele hatten bessere Angebote aus anderen Vereinen und die auch angenommen“, begründet Abteilungsleiter Özgür Tan die hohe Fluktuation innerhalb seines Bezirksligateams. „Es tut mir leid, dass der Entschluss erst so spät gefallen ist“, meint er weiter.

Man habe bis zuletzt alles versucht. Die Landesliga-Truppe sei davon nicht betroffen, betont Özgür Tan. Nach dem sich Türkspor bei Günter Stucke gemeldet hatte, standen für den Bezirksspielleiter etliche klärende Gespräche an. Den freigewordenen Platz von Türkspor wird in der neuen Saison nun der SV Asselfingen einnehmen. Die Älbler wären als Tabellenelfter der abgelaufenen Runde zwar abgestiegen, bleiben jetzt jedoch in der obersten Liga des Bezirks. Bermaringen, Kettershausen sowie Söflingen müssen trotzdem runter in die Kreisliga A. Die zweite Garnitur der Asselfinger wird in der neuen Kreisliga B5 eingruppiert.

