Ulm in Fußball-Ekstase: Spatzen sind Meister und steigen in die 3. Liga auf

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball ist nach einem klaren 5:0-Sieg gegen Fulda-Lehnerz vorzeitig Regionalliga-Meister. Kapitän Johannes Reichert hat gute Nachrichten.

Von Stephan Schöttl

Der Kapitän hatte das erste Wort. Johannes Reichert stand mit dem Mikrofon in der Hand oben auf der Haupttribüne, gezeichnet von den vielen Glückwünschen, Umarmungen und ersten emotionalen Ausbrüchen, und rief seinen Mitspielern entgegen: "Ihr seid jetzt Legenden!" Sie alle hatten in den etwas mehr als eineinhalb Stunden zuvor ein weiteres Kapitel Vereinsgeschichte geschrieben. Einem Buch, das in den vergangenen beiden Jahrzehnten mitunter auch sehr schwere Kost bot, fügten sie eine Helden-Episode hinzu. Denn nach dem 5:0-Heimsieg gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz haben die Spatzen schon vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und damit den Aufstieg in die 3. Liga klargemacht. Und der erste Dank ging nach dem Schlusspfiff direkt an die TSG Balingen.

Die nämlich hatte den Ulmern das Tor zum Titel mit ihrem 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim II, Ulms ärgsten Verfolger an der Tabellenspitze, ganz weit geöffnet. Und so nahm die große Aufstiegsparty im Donaustadion ihren Lauf. Aber zurück zu Kapitän Reichert. Kein anderer in der Mannschaft steht dermaßen für den Ulmer Weg der vergangenen Jahre, der 31-Jährige ist in der Stadt geboren und groß geworden - auch fußballerisch. Mit Tränen in den Augen sprach er nun Dankesworte und sorgte abschließend für riesigen Jubel unter den Fans. Denn Reichert verkündete, dass er seinen Vertrag in Ulm um weitere drei Jahre verlängert hat.

