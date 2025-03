Viele Mannschaften der Fußball-Bezirksliga stehen im Regen

Die Fußball-Bezirksliga birgt auch vor dem 19. Spieltag noch eine Menge an Spannung. Im Tabellenkeller, der spätestens mit dem SV Offenhausen auf Rang sechs beginnt, werden neun Vereine durch nur sechs Zähler getrennt. Nur der SV Ringingen und der SV Asselfingen müssen sich schon mit den Planungen für die Kreisliga beschäftigen.

SV Offenhausen ist leicht favorisiert

Folgerichtig kreuzen die gefährdeten Vereine oft die Klingen oder stehen gegen die potenziellen Absteiger unter Zugzwang. Am Sonntag (15 Uhr) muss Offenhausen in Blaustein bestehen und versuchen, die Distanz zu den Abstiegsrängen zu vergrößern. Aufgrund des spielerischen Potenzials der Mannschaft geht der SVO als Favorit in die Partie. Trainer Alexander Höhne baut leichten Druck auf: „Wir wollen so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.“

Druck hat auch die SGM Senden-Ay am Sonntag. Die Mannschaft von Spielertrainer Simon Fischäß belohnte sich am vergangenen Sonntag nicht für eine klare Leistungssteigerung im zweiten Durchgang und musste sich am Ende im wichtigen Spiel gegen den SV Eggingen aufgrund eines Gegentreffers in der Nachspielzeit mit einer 2:2-Punkteteilung zufriedengeben. Aufbauen lässt sich auf diese Leistung aber allemal. Diesmal muss der Aufsteiger in Asselfingen antreten und er will dort die im Eggingen-Spiel verlorenen zwei Punkte wettmachen.

TSV Neu-Ulm kann für eine Vorentscheidung sorgen

An der Tabellenspitze thront der TSV Neu-Ulm. Am Sonntag treten die Kreisstädter in Altheim als turmhoher Favorit an. In den Folgewochen könnte die Mannschaft von Stephan Baierl dann zur Vorentscheidung ausholen. Mit den Partien gegen Langenau und dem Knaller gegen Staig stehen Spitzenspiele an.

Die SGM Aufheim/Holzschwang hat auch noch Chancen, ins Titelrennen einzugreifen. Der auf den ersten Blick deutliche Rückstand von sieben Punkten auf die Neu-Ulmer ist auch den beiden noch nachzuholenden Spielen in Westerheim und gegen Asselfingen geschuldet. Am Sonntag muss die SGM Aufheim-Holzschwang zum schweren Spiel beim FV Asch-Sonderbuch.