FußballARD

13:24 Uhr

Tut der SSV Ulm 1846 Fußball genug gegen Rechte?

Plus Ein Bericht der ARD-Sportschau sorgt für Aufregung. Wie der Verein reagiert und was in der Vergangenheit passiert ist.

Von Pit Meier

Die Sportschau in der ARD hatte am Sonntagabend eine Einschaltquote von etwa zehn Prozent, an die drei Millionen Menschen haben also direkt den Bericht über Traditionsvereine und ihr vermeintliches oder tatsächliches Problem mit Rechtsradikalen und Neonazis gesehen – über die Mediatheken und andere Streamingdienste dürfte sich diese Zahl noch erheblich erhöhen. Genannt wird in der Reportage neben Rot-Weiß Essen und Hessen Kassel auch der SSV Ulm 1846 Fußball. Der Vorwurf: Die Vereine unternehmen nichts oder zu wenig gegen derartige Umtriebe. Ein anonymer Zeuge aus der Fanszene sagt: „ Ulm duckt sich weg.“ In der Chefetage des Regionalligisten ist man entsetzt über die Darstellung. Vereinschef Anton Gugelfuß sagt: „Ich bin seit mehr als sieben Jahren im Amt, in dieser Zeit gab es keinen Funken an Toleranz gegenüber rechts.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen