Der FV Illertissen hat auch in der Region mehr Aufmerksamkeit verdient

„Illertissen spielt international“ - ein Video geht dieser Tage im Internet wieder viral. Ein einzelner Fan des FV Illertissen steht dabei im Mai 2013 im Gästeblock der SpVgg Greuther Fürth und feuert seine Mannschaft an. Immer wieder haut er auf die Trommel und singt vom Europapokal. Das Filmchen vom einsamen FVI-Fan Stefan Dömsödi wurde auf Youtube über die vergangenen Jahre bereits fast 800.000 Mal aufgerufen. Seit der Pokal-Sensation gegen den 1. FC Nürnberg am vergangenen Wochenende sind noch einmal zahlreiche Klicks dazugekommen, denn über die Illertisser Fußballer spricht momentan ganz Deutschland. Sie bekommen nach ihrem Überraschungscoup in der ersten Runde des DFB-Pokals die Anerkennung, die sie schon lange verdient haben.
Kommentar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden