FV Illertissen: Pokal-Kracher gegen die „Löwen“ kommt live im Free-TV

Das Duell mit dem TSV 1860 München im Achtelfinale des bayerischen Totopokals ist das nächste sportliche Highlight für die Regionalliga-Fußballer des FV Illertissen. Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat die Partie gegen das Drittliga-Starensemble jetzt terminiert: Gespielt wird am Samstag, 6. September, ab 14 Uhr im Vöhlinstadion.

Das Liga-Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach, das eigentlich am Freitag, 5. September, angesetzt war, wurde bereits auf Dienstag, 14. Oktober, verschoben. Auch für das Regionalliga-Derby beim FC Memmingen gibt es einen neuen Termin: Gespielt wird nun am Dienstag, 2. September, um 19 Uhr in Memmingen.

Das Bayerische Fernsehen sendet live aus dem Vöhlinstadion

Das Achtelfinale gegen den TSV 1860 München wird vom Bayerischen Fernsehen am 6. September ab 14 Uhr live im Free-TV übertragen. Unter BR24Sport im Internet sowie in der ARD-Mediathek und über die BR24-App gibt es außerdem einen Livestream aus dem Vöhlinstadion.

BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb im Freistaat verantwortet, blickt voller Vorfreude auf den Pokalschlager: „Die Live-Übertragung des Toto-Pokal-Achtelfinals im Free-TV ist ein starkes Signal. Zugleich beweist sie, dass unser Toto-Pokal spannende und hochattraktive Duelle bietet – Spiele also, die es verdient haben, direkt ins Wohnzimmer der Fußballfans gebracht zu werden.“

Für den TSV 1860 München, der seinen Kader prominent – unter anderem mit Kevin Volland und Florian Niederlechner – verstärkt hat und den Aufstieg in die 2. Bundesliga anpeilt, ist das Duell in Illertissen der erste echte Prüfstein im diesjährigen Totopokal-Wettbewerb. In den ersten beiden Runden setzten sich die Löwen souverän durch: mit 6:0 beim oberfränkischen Kreisligisten SC Reichmannsdorf und mit 8:0 beim oberbayerischen Bezirksligisten TSV Geiselbullach. Auch der FV Illertissen marschierte mit klaren Erfolgen gegen die SpVgg Hüttenbach-Simmelsdorf aus Mittelfranken (11:1) und den TSV Aindling (5:0) ins Achtelfinale. Am vergangenen Wochenende sorgte der Regionalligist zudem für Schlagzeilen, als er den 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal-Wettbewerb mit 9:8 nach Elfmeterschießen ausgeschaltet und damit als einziger Viertligist den Sprung in die zweite Runde auf Bundesebene geschafft hat.

Gegen den TSV 1860 München hat der FV Illertissen im Pokal schon einmal gewonnen

Der bayerische Totopokal ist für die Vöhlinstädter ohnehin ein Wettbewerb mit besonderer Strahlkraft: In den vergangenen fünf Jahren stand der FVI viermal im Finale und sicherte sich dreimal den Titel. Immer wieder gelang es, höherklassige Teams aus dem Wettbewerb zu kegeln – darunter den FC Ingolstadt 04 und die SpVgg Unterhaching jeweils zweimal. Und auch den TSV 1860 München stoppte Illertissen bereits: Im Viertelfinale 2022/23 siegte der FVI mit 1:0.