An den TSV Aubstadt erinnert sich der FV Illertissen gerne

Beim TSV Aubstadt erwartet den FV Illertissen am Dienstag (19 Uhr) in der Regionalliga Bayern ein Gegner, der wohl als Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison bezeichnet werden kann. Die Euphorie erhielt allerdings am Wochenende einen kleinen Dämpfer, denn die Unterfranken unterlagen beim Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg mit 0:4.

Die Schlappe lässt sich relativieren, denn die „Grabfelder“ verloren schon in der 13. Minute Torhüter Vladyslav Vertey mit einer Roten Karte. Nach zuvor acht Spielen ohne Niederlage, darunter sechs Siegen, war dies der Anfang der zweiten Saisonniederlage. Trotzdem war das bisherige Abschneiden des TSV Aubstadt nach Platz 13 in der Vorsaison und acht Spielerabgängen nicht unbedingt zu erwarten. Auch nicht, dass der TSV kürzlich der SpVgg Unterhaching die erste Saisonniederlage beibrachte und einen der Topfavoriten, die Würzburger Kickers, mit 1:0 bezwang. Die Tatsache, dass die Illertisser die letzten fünf Spiele gegen die Unterfranken gewannen, wird am Dienstag nicht ausschlaggebend sein. Der FVI will nach dem 0:3 gegen den FC Augsburg II Wiedergutmachung. Die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler hatte es schlichtweg versäumt, ihre Chancen zu verwerten. Genau da gilt es in Aubstadt anzusetzen. Das haben die Gastgeber mit Mittelstürmer Severo Sturm, dem zweitbesten Torjäger der Liga, den Illertissern voraus. Er traf bereits fünf Mal und lieferte zudem noch eine Torvorlage.

Max Zeller ist nach seiner Verletzung zurück im Mannschaftstraining

Andererseits kann man beim FVI diesem Manko der mangelnden Chancenverwertung doch noch teilweise etwas Positives abgewinnen: Es werden immerhin Möglichkeiten herausgespielt. „In Aubstadt zu spielen, ist nie einfach. Der TSV hat bislang eine richtig starke Saison gespielt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir dort punkten können, wenn jeder an seine Leistungsgrenze geht“, blickt Kapitän Max Zeller voraus. Ob er selbst mithelfen kann, etwas Zählbares zu holen, wird sich erst beim Abschlusstraining herausstellen. Seine Adduktorenverletzung habe ihm in den vergangenen Tagen kaum mehr Probleme gemacht, Zeller ist inzwischen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.