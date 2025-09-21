Icon Menü
FV Illertissen vs. 1. FC Magdeburg: DFB-Pokalspiel im Vöhlinstadion gesichert

Lokalsport

Grünes Licht vom DFB: FV Illertissen trägt sein Pokalspiel im Vöhlinstadion aus

Am 29. Oktober trifft der FV Illertissen in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf den 1. FC Magdeburg. Inzwischen steht fest, dass im Vöhlinstadion gespielt wird.
Von Stephan Schöttl
    Der FV Illertissen will im DFB-Pokal den nächsten „Großen“ ärgern. Das Spiel gegen Magdeburg wird im Vöhlinstadion ausgetragen.
    Klarheit herrscht beim FV Illertissen seit Kurzem in Sachen DFB-Pokal: Der Regionalligist wird sein Zweitrunden-Heimspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg am Mittwoch, 29. Oktober, ab 18 Uhr im heimischen Vöhlinstadion austragen. „Wir haben inzwischen grünes Licht vom DFB“, sagt Vorstandsmitglied Serge Ahrens. Zuvor hatte ein ausführliches Gespräch mit allen verantwortlichen Abteilungen des Deutschen Fußballbundes stattgefunden - von der Sicherheit über Infrastruktur bis hin zu Media und Branding.

    0 Kommentare

