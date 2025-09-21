Grünes Licht vom DFB: FV Illertissen trägt sein Pokalspiel im Vöhlinstadion aus

Klarheit herrscht beim FV Illertissen seit Kurzem in Sachen DFB-Pokal: Der Regionalligist wird sein Zweitrunden-Heimspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg am Mittwoch, 29. Oktober, ab 18 Uhr im heimischen Vöhlinstadion austragen. „Wir haben inzwischen grünes Licht vom DFB“, sagt Vorstandsmitglied Serge Ahrens. Zuvor hatte ein ausführliches Gespräch mit allen verantwortlichen Abteilungen des Deutschen Fußballbundes stattgefunden - von der Sicherheit über Infrastruktur bis hin zu Media und Branding.

