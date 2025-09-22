Grünes Licht vom DFB: FV Illertissen trägt sein Pokalspiel im Vöhlinstadion aus

Klarheit herrscht beim FV Illertissen seit Kurzem in Sachen DFB-Pokal: Der Regionalligist wird sein Zweitrunden-Heimspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg am Mittwoch, 29. Oktober, ab 18 Uhr im heimischen Vöhlinstadion austragen. „Wir haben inzwischen grünes Licht vom DFB“, sagt Vorstandsmitglied Serge Ahrens. Zuvor hatte ein ausführliches Gespräch mit allen verantwortlichen Abteilungen des Deutschen Fußballbundes stattgefunden - von der Sicherheit über Infrastruktur bis hin zu Media und Branding.

Bis vor Kurzem war noch nicht sicher, ob tatsächlich im Vöhlinstadion gespielt werden kann. Hintergrund: Die Flutlichtanlage wurde im vergangenen Jahr zusammen mit der Stadt nach den Auflagen des Bayerischen Fußballverbands zwar auf 400 Lux modernisiert, der DFB schreibt für Pokalspiele allerdings 800 Lux. Ahrens erklärt: „Das Problem war nicht nur die Finanzierung, sondern vor allem die Suche nach geeigneten Dienstleistern, die so ein Projekt stemmen können. Lange war unklar, ob wir es rechtzeitig schaffen. Was mich persönlich oft zur Verzweiflung gebracht hat.“ Nach unzähligen Telefonaten, Recherchen, Videocalls und persönlichen Treffen wurden aber zwei Anbieter gefunden, die schon vergleichbare Projekte in anderen Stadien erfolgreich umgesetzt haben. Für den FVI gibt es zwei Optionen: eine mobile Anlage aus England oder eine Erweiterung der bestehenden Flutlichtmasten mit zusätzlichen Konstruktionen. „Beide Varianten sind technisch machbar, bedeuten aber einen enormen Aufwand und eine logistische Mammutaufgabe“, sagt Ahrens.

Auch mit Ausweichmöglichkeiten hat sich der FV Illertissen beschäftigt

Zwischendurch hatten sich die Vereinsverantwortlichen auch mit Ausweichmöglichkeiten beschäftigt, dazu Gespräche mit dem SSV Ulm 1846 Fußball, dem VfR Aalen, dem 1. FC Heidenheim sowie dem FC Augsburg geführt. „Besonders hervorheben möchten wir die Unterstützung aus Ulm: Sowohl die Stadt als auch der SSV haben sich sofort bereit erklärt, uns im Bedarfsfall zu helfen. Auch vom VfR Aalen haben wir sofort ein positives Feedback erhalten, was uns als Verein sehr gefreut hat. Es ist schön zu sehen, dass in so einer Situation andere Vereine zusammenrücken“, erzählt Ahrens. Die Gespräche mit dem 1. FC Heidenheim und dem FC Augsburg seien ebenfalls sehr positiv gewesen. Allerdings mussten diese Spielstätten schnell ausgeschlossen werden, da sowohl Heidenheim als auch Augsburg an diesem Tag selbst Heimspiele in der zweiten Runde des DFB-Pokal-Wettbewerbs haben.

Tickets für das Spiel gegen Magdeburg sind ab 26. September erhältlich

Die Planungen werden nun weiter vorangetrieben. In der kommenden Woche werden erste Abstimmungen mit dem Sicherheitsdienst stattfinden, zudem werden Gespräche mit Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und der Stadt Illertissen vorbereitet. Ahrens, beim FVI verantwortlich für Infrastruktur und Entwicklung, sagt: „Wir können dabei auf sehr gute Unterstützung und ausführliche Beratung in der Vergangenheit zurückblicken und sind zuversichtlich, dass wir auch für dieses Spiel ein ordentliches Sicherheitskonzept entwickeln werden. So können wir sicherstellen, dass alle Zuschauer einen schönen und unvergesslichen Pokalabend genießen können.“ Der Vorverkauf für die Partie startet online am Freitag, 26. September. Zusätzlich gibt es bei den kommenden Heimspielen Sonderkassen am Stadion.