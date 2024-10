Der hoch eingeschätzte FV Weißenhorn bleibt in der Fußball-Kreisliga A 3 weiterhin weit hinter den Erwartungen zurück. Am Sonntag unterlag der FVW im heimischen Rothalstadion in einem turbulenten und emotionsgeladenen Spiel dem SSV Illerberg/Thal mit 2:3. Ein mickriger Punkt ist damit die klägliche Ausbeute aus den drei Spielen innerhalb von einer Woche.

