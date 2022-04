Golf

vor 48 Min.

Neue Saison, gleiches Ziel: Ulmer Golfer wollen in die 2. Bundesliga

Plus Für die Männer des Golfclubs Ulm beginnt die neue Saison. Zunächst geht es um die württembergische Mannschaftsmeisterschaft, dann in der Regionalliga um den ersehnten Aufstieg.

Von Stephan Schöttl

Mit der Mannschaftsmeisterschaft des Baden-Württembergischen Golfverbands beginnt für die Männermannschaft des GC Ulm am kommenden Wochenende die neue Saison. Bei diesen ersten Titelkämpfen des Jahres zählen die Ulmer zu den Top-8 des Landes, messen sich im Golfclub Schloss Langenstein am Bodensee in der 1. Liga mit Spitzenmannschaften wie dem GC St. Leon-Rot, Stuttgarter GC Solitude oder dem GC Mannheim-Viernheim. Teammanager Jens Ebermann hat Respekt vor diesen großen Namen und sagt: „Für uns geht es ausschließlich darum, in der höchsten Liga zu bleiben.“

