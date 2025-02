Frust und Ärger beim SC Vöhringen

Kevin Betz war ein paar Tage danach immer noch extrem angefressen. Sein SC Vöhringen hat am Samstag in der Handball-Landesliga zuhause gegen die TSG Söflingen II mit 28:33 verloren und die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen – sie war eine der ziemlich peinlichen Art. „Dass man sich so aufgibt, das habe ich noch nie erlebt“, zürnt der Mann, der die Mannschaft im vergangenen Oktober zusammen mit Christoph Klingler als Trainer übernommen hat: „Das war ein Debakel. Natürlich bin ich frustriert und verärgert.“

