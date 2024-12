Warum ihr neues Boot jetzt den Namen „Goldbärle“ trägt

Das Nikolausrudern hat beim Ulmer Ruderclub Donau (URCD) längst Tradition und so gingen auch in diesem Jahr mehrere Sportlerinnen und Sportler trotz Kälte und starken Winds in zünftig und passend geschmückten Booten auf die Donau, um dort die Saison zu beenden. Unter ihnen war auch Harriet Wappler-Niemayer, die im Achter bei der Weltmeisterschaft der U23 ebenso mit einer Bronzemedaille dekoriert wurde wie bei der Europameisterschaft der aktiven Ruderinnen.

Stefan Kümmritz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis